Ramírez contesta a Pezzolano: "Entiendo su frustración, tienen un presupuesto de Primera y deberían ir los primeros"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se manifestó este mediodía sobre las últimas noticias de la actualidad rojiblanca. Las palabras de Pezzolano, las bajas, las lesiones de Rivera e Izquierdoz, Oyón....

Rivera e Izquierdoz: "Christian y Cali no son bajas para dos días. Rivera está viendo el alcance que tiene. La rodilla está bien, no hay nada tocado. Dentro de ese edema óseo, habrá que esperar para ver lo que hay. No sé si será más de un mes. Cali ha sido un problema en el sóleo. Afortunadamente tenemos fondo de armario".

El post derbi y la motivación: "Hay casos, como el de Rafa Nadal, que jugaba un Grand Slam contra jugadores más pequeños en primeras rondas que suspiraban cuando le ganaban un set a Rafa y luego perdían. Cuando vienes de un subidón tran grande, el cuerpo tiende a relajarse y no nos puede pasar. El objetivo del Sporting no es ganar el derbi... Tenemos que estar presentes y conectados sabiendo de la importancia del partido de mañana"

Lesión de Rivera: "Me encanta que se haya dado así (en un entrenamiento). Se pega con Insua porque van a competir cada balón. Se meten una hostia como un piano. Siempre digo que no puedo entrenar en un zoológico para ir a la selva cada fin de semana. Me encanta que compitan así. Sabemos que hay el riesgo de que haya lesiones pero nos prepara mejor para el fin de semana".

Relevo de Rivera: Como Christian, no hay ninguno que se le parezca. Tanto Roque, como los Nachos, como Varane están preparados. Son complementarios. Cada día entreno alternando la pareja que juega. Nacho Méndez ha entrenado con varias parejas. Intento tener esa dinámica de juego. Ya ha habido todas las combinaciones".

Palabras de Pezzolano: "Es un equipo de Primera con un presupuesto de Primera que tendrían que estar primeros y no lo están. El Sporting, con un presupuesto de Segunda, está por delante de ellos. Vamos a hacer lo mejor posible con nuestras armas. Tenemos la misma plataforma para ver los datos. Se pueden interpretar de diferente manera. Lo que decimos es más para nuestra plantilla, para que veamos que se puede. Que un equipo de primera recién descendido que tenía que estar luchando por el ascenso directo genera frustración. Que se preocupen por el Sporting me encanta. Su entrenador es de Sudamérica y allí se vive así. Me encanta. Le voy a dar un abrazo efusivo. Le tengo cariño y aprecio. Con su entrenador de porteros trabajé en Independiente del Valle. Tengo una relación excelente".

Valladolid: "Es una plaza exigente, que te aprieta. Lo normal es que cuando desciendes y tienes plantilla para subir, es normal que haya presión"

Bajas: "Me encanta que otros jugadores con menos minutos tengan la posibilidad. Todo el mundo está muy exigido y preparado. Nos condiciona tener a ocho no disponibles. Pero eso nos da la razón de lo que hicimos en el mercado con Villalba, Diego, Nacho, Varane. Esto es lo normal".

Oyón: "Le ha metido gimnasio, está mas fuerte (risas). En Segunda los duelos pesan. Desde el año pasado le insistía en eso. Sabe jugar muy bien al fútbol. La baja de Gaspar nos obliga a tener más posibilidades en los cambios. Es un chico espectacular".

Villalba y relevo de Gaspar: "Es el funcionamiento que estamos teniendo. Por eso nombraba a Lozano porque puede jugar por dentro, Queipo lo mismo. Fran lo hace perfectamente. Y Oyón también busca eso".

Semana personal: "Especial por la gente, pero no me cambia nada. Apagué la radio. Me puse música después del partido. Al día siguiente un paseo con amigos y trabajando ya por la noche pensando en Valladolid".

Mario González: "Está bien. Tiene una sobrecarga que sueles tener en pretemporada. Allí te pierdes un amistoso y aquí liga. Está en su pretemporada. Si tiramos de la cuerda igual se rompe. Optamos por reservarle para la próxima semana. Es un tipo muy maduro y sabe como va esto del fútbol".

Valladolid: "Se han ido transformando sobre la temporada. Atacan de forma más posicional. Meseguer se mueve de interior a punta. Es un equipo que arriba tiene potencial y calidad. Intentan jugar a jugar. Proponen y la quieren y también buscan juego directo".

Mundial en El Molinón: "Me encantaría obviamente que Asturias pudiera ser sede. Tiene un potencial espectacular. No solo a nivel deportivo, para todo lo que implica un Mundial. Yo estuve en Qatar. Hice mucha vida alrededor del Mundial, es algo mágico. Un ambiente increíble. Si eso lo traslado aquí con el potencial de Asturias, sería una enorme suerte para todos".