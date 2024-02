Queipo se reúne con el Sporting por el Mundial: “Los fondos que tenga el Ayuntamiento de Gijón es algo que tenemos que respetar”

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, estuvo esta mañana en Mareo para mantener un encuentro con el Sporting con el objetivo de conocer el estado de la candidatura “Asturias 2030” para que El Molinón sea una de las sedes del Mundial 2030. La visita del presidente popular se produce precisamente en el momento más delicado del proyecto, que afronta una semana decisiva para llegar a manos de la Federación Española. El líder del PP regional llegó acompañado de Ángela Pumariega, portavoz municipal de los populares y primera teniente de Alcaldesa. Queipo conoció el estado de las instalaciones rojiblancas tras las obras; y después mantuvo un encuentro con David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting. “Los fondos y capacidades que tenga el Ayuntamiento de Gijón es algo que tenemos que respetar y valorar”, señaló el líder del PP.

Las declaraciones:

Motivo de su visita. “Ante todo disculparme ante Alfredo Canteli. Sé que me perdonará ante esta visita. Y con todo el cariño del mundo. Vengo invitado por el club para conocer el estado del proyecto de El Molinón como sede del Mundial. Agradezco la invitación. Quiero conocer de primera mano los detalles del proyecto y el estado en el que está en este momento. Hasta que no hable con el club no haré una valoración más allá”.

Situación de “Asturias 2030”. “Son muchos los elementos que se conjugan en este proyecto y el Ayuntamiento de Gijón tendrá que decidir hasta dónde llegan sus capacidades. Vamos a respetar lo que el Ayuntamiento decida. Pero está muy bien escuchar a club. El Partido Popular también está para escuchar a clubes deportivos”.

Mundial en Asturias. “Gran ilusión. Sería una gran noticia para Asturias siempre y cuando sea posible. Las cosas más allá de desearlas y soñarlas hay que hacerlas realidad y para eso hay que tener recursos y en eso dónde está ahora mismo el debate. Tendrán que ser los actores implicados los que decidan hasta dónde se puede llegar”.

Opinión sobre la posible vuelta del Mundial. “Esto es una gran oportunidad para Asturias que ya estamos aprovechando. Esto ya ha puesto a Asturias en el mapa. Lo que ocurra de aquí en adelante hay que tomarlo con serenidad y sobre todo con mucha responsabilidad. No se trata de lanzar al aire ideas y deseos, sino de mantenerse dentro de la responsabilidad que nos exigen loa ciudadanos a todos los niveles. Los fondos y las capacidades económicas que tenga el Ayuntamiento de Gijón, que responde ante los gijoneses, es algo que tenemos que valorar y respetar”.