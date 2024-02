"Cuba" no se achica: en Mareo resaltan la respuesta de Christian Joel

"En 180 minutos ha encajado 1 gol y ha dejado la portería a 0 en el derbi", señalan en Mareo a cerca del rápido acople de Christian Joel al equipo tras meses de inactividad –más allá de la Copa del Rey–. "No le están temblando las piernas, y era una papeleta delicada. Está sereno. No le pesa nada la situación", señala otra fuente para poner en valor el rendimiento del guardameta, de 24 años, que el pasado domingo encajó su primer tanto, a un disparo por abajo, algo mordido, de Amath Ndiaye, pero que después se repuso sacando dos manos que llevaron al grupo a aguantar el empate. Sus reflejos no sorprenden: ni a sus compañeros, que aprecian sus condiciones en el día a día en Mareo, ni tampoco en los despachos.

La dirección deportiva marcó su nombre a rojo el pasado invierno: convencida de la necesidad de renovar la portería al apreciar que el ciclo de Cuéllar y Mariño estaba agotado y ante las dudas que ofrecía Guillermo de Amores, con apoyos en los servicios compartidos, la secretaría técnica acentúo el seguimiento sobre "Cuba". Los responsables de la pata deportiva siguieron varios encuentros de Joel en su cesión en Vigo. En Mareo no había grietas: el préstamo fue positivo, y Joel estaba llamado a regresar a casa en verano para competir con Rubén Yáñez por una posición en la portería.

Un jugador de la casa, con juventud, potencial y maneras, junto a un guardameta con mucha experiencia, curtido, para renovar la portería, necesitada de un lavado de cara, entendían los gestores. Hoy, en las oficinas rojiblancas creen que ese movimiento ha sido acertado, precisamente ahora que Rubén Yáñez, un jugador clave en los esquemas, se encuentra fuera de combate para el próximo mes de competición; y "Cuba" afronta el mayor reto de su vida: ser el dueño de la portería de El Molinón, en un momento donde el club pelea por el ascenso a Primera. Los primeros chequeos apoyan la teoría: Christian Joel ha demostrado sus reflejos en estos dos complicados partidos, con una valentía llamativa para su edad en la toma de decisiones, incluso a la hora de salir con la pelota jugada. Los informes de los especialistas en las plataformas le dan un valor de 7.2, en un momento donde se da mucha importancia al Big Data y a la Inteligencia Artificial.