Recuperar la defensa de cinco en El Plantío: las intenciones y dudas de Ramírez para la visita a Burgos

Miguel Ángel Ramírez está abierto a un cambio de sistema con vistas a la visita de este domingo a El Plantío (16: 15 horas), donde el Burgos es un hueso: de hecho se mantiene como el único equipo de toda la categoría invicto –el Sporting ha perdido en El Molinón un solo encuentro, ante el Racing de Ferrol–. Los de Jon Bolo son los mejores locales de todo el campeonato y patinan más a domicilio, donde les cuesta amarrar los puntos con la misma continuidad: suman en casa hasta 9 victorias en 13 encuentros, han marcado 21 goles, y solo recibido 7. Suman 31 puntos en su feudo, igualados con el Espanyol. Números muy potentes.

Por todo ello, el entrenador rojiblanco plantea para este encuentro lleno de dificultades añadir solidez a la defensa. En ese sentido, una de las ideas que tiene en mente "MAR" pasa por jugar con cinco atrás, metiendo a tres centrales y situando a dos carrileros largos. Es solo una posibilidad que se valora en las oficinas de Mareo –también se contempla la opción de seguir con cuatro atrás–, pero es una idea que ha cogido fuerza en las últimas horas ante el contexto actual. Así, Ramírez contaría con Insua, Pier y Diego Sánchez en ese trío de zagueros, con Pascanu –ya al cien por cien– como principal alternativa en el banquillo.

José Ángel seguiría como titular y jugaría como carrilero en la izquierda. En la derecha, el entrenador ya tiene a plena disposición a Guille Rosas. Pier se recicló ante el Valladolid como lateral. Pero fue una solución más contextual, de emergencia. En principio, Rosas tiene opciones de regresar a jugar de inicio, especialmente si se confirma la vuelta a la defensa de tres zagueros con dos carrileros. Si Rosas regresa para el choque en El Plantío se convertirá en centenario con el Sporting, el club de su vida: "Ojalá el míster me dé la oportunidad", admitía ayer el bravo lateral derecho rojiblanco. "Estoy disponible para jugar", insistió. Además de Rosas, el entrenador también recupera a Mario González para el encuentro. También Gaspar Campos, que regresa a la competición tras estar sancionado y apunta al once en su vuelta a Burgos. Campuzano, mientras, aún no está plenamente recuperado.

La posibilidad a regresar a la defensa de cinco también afectaría al resto de demarcaciones, con distintas opciones sobre la mesa, aún sin decidir. En ese sentido, Ramírez ya ha usado en competición un sistema 5-2-3 y ha ensayado con otro dibujo 5-3-2.