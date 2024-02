¿Qué consecuencias tendría para Gijón firmar el protocolo FIFA? Esto es lo que dice el informe municipal

"El Ayuntamiento tendría que hacer frente a posibles incumplimientos y responsabilidades en solitario ante la FIFA". Así lo concluye el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón emitido hoy que, en resumen, viene a señalar que al proyecto mundialista le faltan datos y concreciones para ofrecer seguridad jurídica al Consistorio. Según el texto, que ha sido puesto en conocimiento de los grupos municipales a primera hora de esta tarde, la situación de riesgo para Gijón en caso de firmar el protocolo FIFA, sin el que El Molinón se quedaría fuera de la carrera mundialista, viene dada, en parte, por no haberse concretado el porcentaje de participación que tendrán Principado, Sporting y Consistorio en el proyecto "Asturias 2030". El dictamen resalta, como venían señalando fuentes municipales, que se "carece de una cuantificación económica de las obligaciones" y, "lo que no es menos importante" no hay "una estimación de recursos financieros".

El informe de la Secretaría también concluye que el acuerdo con la FIFA sería vinculante. "Aparte la naturaleza jurídica de los documentos objeto de este informe, lo cierto es que los compromisos que obran en los mismos, con independencia de cómo éstos se instrumentalicen, una vez suscritos por la representante legal del Ayuntamiento con la previa autorización del órgano municipal competente en su caso y reconocidos como tales compromisos por un ente regulador y ordenador de una competición de fútbol a nivel mundial, forman parte de un marco vinculante y jurídico tal y como recoge expresamente el reglamento de la FIFA", se recoge en el informe, en la misma línea de lo que ya había advertido el gobierno local.

El análisis llega solo unas horas antes de que se produzca una reunión a tres bandas entre Sporting, Ayuntamiento y Real Federación Española de Fútbol. En este encuentro, la intención de los dirigentes rojiblancos es que el organismo español pueda resolver al Consistorio todas sus dudas jurídicas sobre el proyecto mundialista y la documentación de la FIFA. También después de que Pablo González, presidente del PP de Gijón, que comparte gobierno con Foro, pidiese aceptar las condiciones FIFA para mantener la candidtura de El Molinón en la carrera por ser sede del Mundial.

Precisamente, el plazo máximo para rubricar el acurdo con la FIFA es mañana; si bien, no se descarta que pueda haber una prórroga para este trámite.