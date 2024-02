El presidente del PP de Gijón pide a Foro aceptar las condiciones FIFA: "Vamos a por ello y firmemos el convenio"

"Vamos a ello y firmemos el convenio. El retorno en dinero y oportunidades es enorme si sabemos hacerlo bien…, ¡y claro que sabemos!". Pablo González, presidente del PP de Gijón, pide a Foro, con el que su partido comparte gobierno en el Ayuntamiento, que acepte las condiciones FIFA y mantenga la candidatura de El Molinón en la carrera por ser sede del Mundial. Después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara la cumbre que tendrá lugar hoy en Gijón entre Federación Española, Ayuntamiento y Sporting para intentar que el consistorio cumpla antes de este viernes el trámite de firmar los requisitos a las ciudades anfitrionas -indispensable para aspirar a ser sede-, González solicita "ambición" y pone como ejemplo la candidatura de Zaragoza, donde el consistorio está liderado por el PP.

"Ojalá pidamos este viernes ser sede, ojalá todas las partes fuesen claras en sus pretensiones, ojalá el Ayuntamiento vea las oportunidades de utilizar el Mundial como un revulsivo para la ciudad, y ojalá lo consigamos. Qué hace falta, en mi opinión: ambición para la ciudad. Hay que tener ideas claras y proyecto… a largo plazo, no a corto. El Mundial es en 2030 y no debería de importarnos no estar en ese momento", señaló Pablo González.

El dirigiente del PP gijonés subrayó este jueves que "hay que entender que hoy en día las ciudades compiten, y Gijon se está quedando atrás. Pero seguimos teniendo un potencial enorme, y un proyecto como el Mundial nos daría una buena oportunidad a nivel de “marketing” y de actualización la ciudad. Haga lo que haga Oviedo". Al mismo tiempo enfatizó en que hay que tener "ganas". "Si salimos a empatar perdemos. Y no podemos escudarnos en cuestiones jurídicas para no ir a por el proyecto. Es necesario no dar excusas y ser claro, sin marear la perdiz", solicitó.

Por otra parte, reclamó "unión con los empresarios, con el Principado y con el resto de partidos municipales. Es necesario comprometer a la iniciativa privada (por supuesto al Sporting) y al resto de partidos. Pero es que en este asunto el PSOE también quiere lo mismo".

Para terminar, hizo énfasis en que "el Ayuntamiento debe liderar todo el proceso. Sin excusas, sin paripés y creyéndose que tenemos (y tienen) una oportunidad inmensa. Este martes estuve hablando con la alcaldesa de Zaragoza…. 150 millones… propuesta muy sólida, les saldrá bien y me alegro por ellos".