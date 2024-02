El entrenador del Sporting, sobre el Mundial: "Era una oportunidad muy buena para Asturias, me reservo mi opinión"

El entrenador del Sporting se alinea con el club y muestra su decepción ante la posibilidad de que Asturias deje escapar la opción de ser sede del Mundial 2030. "Ser sede de un Mundial era una oportunidad muy buena para Asturias a nivel deportivo, económico y mediático porque tuve la oportunidad de estar en uno y es una oportunidad magnífica. Más allá me reservo mi opinión", señaló este viernes Miguel Ángel Ramírez antes de centrarse en lo deportivo. Feliz por la renovación de Gaspar, ve encaminada la de Insua y agradece que más de 2.000 sportinguistas vayan a desplazarse a Buros a animar al equipo.

Rival invicto en casa. "Nos motiva que el Burgos no haya perdido en casa aún, pero hay que hacer muchas cosas bien para ganar allí. Son un equipo fuerte en casa y muy competitivo. Hay que estar muy presentes y conectados porque si no, no seremos capaces de ganar y de hacer lo que otros no han podido hacer".

El partido. "Espero un Burgos herido y por ello con ganas de hacerlo bien en casa y de sumar. Saben de su potencial, aunque sufran fuera. Ese es nuestro reto, ser competitivos, ponérselo difícil y evitar su reacción tras la última derrota".

Gaspar. "Es una buena noticia para todos que un jugador como Gaspar haya renovado. Un chico de Mareo. Gaspar puede ser una buena tapa de puzzle para el chico de Mareo sepa cómo encajar las piezas de ser un gran profesional y una gran persona".

Insua. "Hay voluntad por parte de Insua y del club para renovar. Será una cuestión de ponerse de acuerdo. Es un valor fundamental ahora mismo para el Sporting dentro y fuera del campo. Es uno de los pilares del grupo".

Planteamiento. "El Burgos no cambia demasiado los comportamientos en casa y fuera, pero sí creo que tienen un dinamismo y unos ritmos distintos en casa. Son muy intensos y verticales en casa, acumulan mucha gente para llegar de segunda línea y tienen un ambiente muy bueno en el estadio que les empuja. Lo que quizás haya cambiado respecto al último partido es su combinación de centrocampistas, pues quizás querían quitarle el balón al Oviedo en lugar de poner un perfil más físico que puede que recuperen ahora contra nosotros".

El Mundial. "No voy a opinar más allá de lo que dije el otro día de que para mí ser sede de un Mundial era una oportunidad muy buena para Asturias a nivel deportivo, económico y mediático porque tuve la oportunidad de estar en un Mundial y es una oportunidad magnífica. Más allá me reservo mi opinión".

Cuidar el área. "Es fundamental que sepamos que el Burgos explota mucho esa vía por fuera y que desde su salida buscan la altura de sus laterales. En cuanto les das un metro te ponen el balón en el área con mucha gente llegando. Tenemos claro que tenemos que evitar esos centros laterales. Tendremos que defenderlos muy bien. Siempre planificamos los partidos pensando en que duran noventa o cien minutos, de ahí la elección de los perfiles y de los jugadores que nos pueden dar un plus en la segunda parte".

Su continuidad. "De mi renovación no se va a hablar hasta que acabe la temporada para que nadie esté condicionado y que estemos enfocados en lo que toque ahora. Cuando acabe el curso nos sentaremos".

La competición. "Creo que las plantillas más fuertes están reaccionando. Se da por dos cosas: la adaptación a la categoría, pues al principio puedes estar desubicado, y que se han reforzado bien en el mercado de invierno. Les da ese plus para decidir partidos. Es lo normal que esa jerarquía se termine imponiendo".

Mario, listo y Campu, ko. "Está preparado para entrar en convocatoria y lo de Campu (Campuzano) lleva un periodo más largo. Vamos poco a poco con él. No va a estar disponible para este partido»

Acerete. "Siempre que necesitamos a alguien del filial este servidor no da nombres, se refiere a perfiles y posiciones. En consonancia con la dirección deportiva y del fútbol base decidimos qué nos viene bien para la ayuda en el entrenamiento o para ir convocado. Acerete, por perfil, no se ajustaba a lo que buscábamos en otras ocasiones y por eso apostamos por otros como Esteban o Marcos. Ahora sí encaja con lo que buscamos en este momento concreto. Es un chico estupendo, está muy feliz de participar con el primer equipo, me decía esta semana que iba a El Molinón a ver los partidos y ahora está entrenando con aquellos a los que iba a ver debutar. Es una realidad que tiene gol, aunque Tercera no sea lo mismo. Tiene instinto y es lo que le ha hecho estar con nosotros además de su conveniencia por perfil. Sus números están ahí".

Los lesionados. "Bamba y Zarfino no están teniendo la evolución que esperábamos, sobre todo Gio. Ha tenido una recaída en el momento en que parecía que podíamos recuperarle. Axel va entrando, entrena con normalidad, pero lo vamos midiendo, no tiene toda la regularidad deseada por molestias en su rodilla. Tenemos que seguir evaluando su situación".

Hassan y Yáñez. "Hassan está bien. Esta semana no lo he visto cojeando como estaba hasta la semana pasada. Aunque hay momentos en los que golpea y le duele todavía, está mucho mejor. Yáñez está trabajando sobre el campo y va evolucionando de forma positiva, aunque aún es pronto para marcar un plazo de recuperación".

Mareona. "Se me acaban los adjetivos. Agradecimiento, mucho agradecimiento y también responsabilidad para responder a toda la gente que hace su esfuerzo por pagar la entrada y desplazarse. Que nos sigan ayudando porque lo sentimos de verdad. Muchas veces estando fuera parece que jugamos en casa porque los escuchamos más a ellos que a la afición local".