Las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés piden rectificar al Ayuntamiento sobre el Mundial en un comunicado del que Oviedo se desmarca

Las Camaras de Comercio de Gijón y Avilés han manifestado su disconformidad con la negativa del Ayuntamiento de Gijón a asumir las condiciones FIFA y dejar a «Asturias 2030» fuera de la carrera por ser sede del Mundial. Ambas entidades firman un comunicado en el que se alinean con la postura del Sporting y del que llama la atención la ausencia de la Cámara de Oviedo, quien ha optado por no sumarse al escrito. «Creemos imprescindible que el liderazgo del proyecto pase de Orlegi al Ayuntamiento de Gijón», subrayan solicitando que se mantenga viva la lucha por la cita mundialista, al menos, hasta mayo, «cuando deberían estar negociadas y consensuadas los compromisos económicos que se precisarían».

«Nos resulta difícil de aceptar que Gijón no pueda seguir en el proceso de aspirar a ser una de las sedes del Mundial de Futbol 2030, porque creemos que se trata de un proyecto muy ambicioso que sin lugar a duda ayudaría de una manera muy importante a construir ciudad y a construir Asturias. Los resultados del estudio de impacto del mundial, realizado por la Universidad de Oviedo con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Asturias, lo ponen de manifiesto», comienza el comunicado, en referencia al estudio que cifra en 250 millones de euros el impacto económico y en 700 el número de creación de puestos de trabajo.

«Queremos agradecer y poner en valor el entusiasmo e impulso del Grupo Orlegi, no solo con el proyecto del Sporting, sino con la iniciativa de propiciar que Gijón pudiera optar a ser sede mundialista. Su iniciativa, incluso asumiendo un liderazgo que solo le correspondería al Ayuntamiento, como propietario del estadio, se ha interpretado equivocadamente, ya que sus únicos intereses son beneficiar a la ciudad en la que se han integrado y poder disponer posteriormente de un estadio modernizado y polivalente que enorgulleciese a todos los asturianos. Su extraordinaria propuesta, en nombre de Gijón y de Asturias, ha posicionado a la ciudad, a nuestra comunidad autónoma y al Estadio de El Molinón en el ámbito futbolístico internacional. Un proyecto que ha creado un ambiente ilusionante entre los ciudadanos, el tejido empresarial y las instituciones de Asturias y al que no queremos renunciar», continúan.

«Entendemos las dudas del Ayuntamiento de Gijón y desde las Cámaras de Gijón y de Avilés, como empresarios que somos, tenemos perfectamente interiorizada la necesidad de generar valor y sostenibilidad en las iniciativas que acometemos, casi siempre en entornos de importante incertidumbre. Pensamos que seguimos teniendo tiempo para aceptar los compromisos exigidos por la FIFA. Estos ya habían sido aceptados por la anterior corporación municipal cuando en su momento se presentó la candidatura y como han hecho el resto de las ciudades españolas, portuguesas y marroquís candidatas. Tal aceptación es condición necesaria pero no suficiente para ser sede», deslizan.

«El hito realmente importante se debería de afrontar en mayo, no ahora, cuando deberían estar negociadas y consensuadas, con todo el resto de los actores; Gobierno de España, Federación Española de Futbol, Gobierno del Principado de Asturias y Sporting como inquilino y usuario del estadio, apoyado en un gran grupo de empresas colaboradoras, la manera de afrontar los compromisos económicos que se precisarían. Si en ese momento tal acuerdo no existiese, la Federación Española automáticamente descartaría a Gijón como sede. El Ayuntamiento siempre mantiene en su mano la opción de seguir o no en dicha carrera. Ese sería el momento de renunciar o continuar, pero insistimos, no ahora», subrayan desde las Cámaras de Gijón y Avilés. Por último, reclaman «se haga el mayor esfuerzo por encontrar un punto de consenso que permita continuar la carrera para que Gijón sea una de las sedes del Mundial 2030».