El mensaje del expresidente del Oviedo a Juanele: "Debes tener fe"

Jorge Menéndez Vallina, expresidente del Oviedo, ha usado sus redes sociales este domingo, en concreto de su cuenta personal de Instagram, para trasladarle un mensaje de ánimo a Juan Castaño Quirós, "Juanele", ingresado en el HUCA tras sufrir ayer por la noche un ictus en una sidrería de Gijón. Vallina sufrió un ictus en abril de 2020, indisposición que le cambió la vida, como siempre ha admitido. El fútbol asturiano está en vilo por la salud de Juanele. El exfutbolista del Sporting tuvo que ser evacuado a última hora de la noche al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de urgencia tras sufrir un ictus. El exinternacional español se encontraba en una sidrería del barrio gijonés de La Arena, a la que acaba de llegar para cenar con Fernando Asensio «Chumi» y la mujer de este, cuando comenzó a sentirse mal. El gijonés percibió que le empezaba a «fallar una pierna» y fue cuando tomó asiento en la mesa que sus acompañantes constataron que no podía mover el brazo y tenía la boca «torcida». Llamaron a una UVI que lo llevó directamente al centro médico.

"No le conozco más allá de su faceta de jugador ( y tenía talento , eso no lo dudo) del rival. Insisto en que no puedo hablar de él más allá de eso. Leo que ha sufrido un ictus y que está en el HUCA fuera de peligro. Lo primero decirte, Juanele, que estás en buenas manos, que ojalá salgas de peligro porque estas primeras horas son clave. Ahora, no te voy a engañar, viene tu partido más duro. Deberás tener mucha paciencia ( infinita, sin duda, todo se vuelve muy lento y desesperante) y NO RENDIRTE NI DESESPERARTE. DEBES tener fe y dejarte aconsejar por el equipo médico. Cuanto antes pases esta primera etapa crítica, y antes empieces la rehabilitación, mejor. Eres joven y podrás con esto. No pierdas el ánimo y sigue adelante. Muchos hemos pasado por situaciones parecidas y aunque sin duda te cambiará la vida, lo importante es poder contarlo. Que nadie te quite la ilusión, con tesón e insistencia podrás mejorar sensiblemente y aunque te queden secuelas ( a todos nos quedan) podrás vivir con ellas. La vida no se acaba mientras sigas teniendo ganas de vivir. Así que, mucho ánimo y un fuerte abrazo. “Juanele, Calienta, que sales”. Fuerza!