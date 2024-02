La confesión de un excanterano rojiblanco: "No me arrepiento de haberme ido del Sporting"

Cuando rondan por la cabeza de Adrián González las preocupaciones propias del entrenador –"que si uno está lesionado, que si otro está descontento, que a ver quién pongo el domingo"-, recurre a su propia rutina como instrumento de relativización: el técnico de L’Entregu es el supervisor de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del HUCA. "Mi trabajo me enseña que eso de que el fútbol es lo más importante de lo menos importante es completamente cierto", reflexiona Adrián.

L’Entregu juega para la historia / Javier Sámano Lucas

Bajo su dirección, L’Entregu está viviendo su etapa más dulce. El curso pasado, el segundo de Adrián en el club, el equipo rojiblanco se quedó a un partido de ascender a Segunda Federación -cayó en la última ronda del play-off contra los murcianos de La Unión Atlético-, y esta temporada lleva instalado desde el comienzo en las zonas que dan acceso a las eliminatorias por el ascenso. "Luchamos contra nosotros mismos -expone el técnico-. El año pasado fue el mejor de nuestra historia: para mejorarlo, tendríamos que subir. Es un gran reto, pero estamos haciendo las cosas bien".

Si Adrián dirige al equipo desde la banda, Diego Tejón es el cerebro en el campo. El mediapunta, en palabras de su entrenador, es "una bendición" para su equipo, que disfruta cada domingo de un futbolista de características "espectaculares". Tejón, proveniente del Sporting Atlético, es uno de tantos canteranos de los dos grandes de Asturias que ha reclutado Adrián. "El Entrego no está lejos de Gijón ni de Oviedo. Llevo muchos años en el fútbol, y gracias a los conocidos que tengo en Sporting y Oviedo he podido traer a muchos jóvenes muy buenos de las dos canteras. Es el tipo de jugador que antes quizá no venía al club y que a nosotros nos da un plus".

Tejón, durante su etapa en el Sporting. / RSG

El pasado domingo, Tejón correspondió a los elogios de su técnico con sus primeros dos goles de la temporada, uno de ellos desde el centro del campo ("el balón se le escapó al central, pillé al portero adelantado y tiré sin pensarlo. ¡Ni me lo creía cuando entró!") nada menos que para empatar un partido en el que su equipo perdía por 0-2 contra el líder Llanera en el Nuevo Nalón. A sus 22 años, el mediapunta, a pesar de su bisoñez, es un fijo en las alineaciones de Adrián. "Es verdad que hay gente muy experimentada en Tercera -tercia-. Algunos incluso que han jugado en categorías altas y que se las saben todas. Pero trato de compensarlo poniendo más ganas e ilusión que ellos".

Tejón ha pasado media vida, nueve años, en las categorías inferiores del Sporting, hasta que mediado el curso pasado la escasez de minutos le llevó a optar por un cambio ("estaba en mi segunda temporada en el filial, y las cosas no iban como esperaba") del que, dice, se siente satisfecho ("no me arrepiento de haberme marchado, aunque fue duro tomar la decisión"). Sin embargo, guarda un recuerdo "muy bueno" de su larga estadía en Mareo. "Fue una experiencia increíble", sintetiza, y apunta a cotas más altas: "La temporada que viene, me gustaría jugar en Segunda Federación. Ojalá sea en L’Entregu".