No es la primera vez y, probablemente, no será la última. El Telecable puso ayer en pie a El Molinón tras la última gesta conseguida en Argentina. Las recientes campeonas de la Copa Intercontinental de hockey sobre patines fueron las encargadas de realizar el saque de honor en el partido entre el Sporting y el Albacete. Lo hicieron tras una semana cargada de homenajes después de levantar el último trofeo que le quedaba por conquistar al club gijonés, y en medio de una cerrada ovación del público hacia unas jugadoras que no se cansan de hacer historia en el deporte asturiano y nacional. Ellas fueron las protagonistas en una noche de lluvia y frío que no ayudó a repetir, por cuarta jornada consecutiva, los más de veinte mil espectadores en el municipal gijonés.

A la izquierda, aficionados en El Molinón protegiéndose de la lluvia con sus paraguas. A la derecha, los candidatos a la presidencia del Grupo, en el antepalco de El Molinón: José Carlos Fernández Sarasola, Joaquín Miranda y Luis Mitre, segundo, cuarto y quinto por la izquierda, con Joaquín Alonso y David Guerra. | Marcos León / RSG

El homenaje de El Molinón y el Sporting al Telecable fue más allá de la previa. En el palco presidencial estuvieron José Luis Souto, presidente del club gijonés; Fernando Sierra, director deportivo; Natasha Lee, entrenadora, y las capitanas Sara Lolo y Marta Piquero. Antes, sobre el verde, la plantilla al completo disfrutó del calor del estadio y de la ciudad en la víspera de un nuevo compromiso deportivo, el que le enfrenta hoy al Vila-Sana. "Campeonas, campeonas", coreó el fondo sur. La encargada de ejecutar el saque, Sara Roces, se guardó los goles para la cancha. No hay descanso para las campeonas.

La Intercontinental pone en pie a El Molinón

La que tampoco tuvo tregua fue la siempre fiel familia rojiblanca. En un día en el que el mupi del Ayuntamiento sobre el Mundial protagonizó todas las conversaciones –el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, estuvo como representante municipal en primera línea del palco presidencial-, la vuelta del fútbol al municipal gijonés tuvo dos enemigos: el tiempo y el horario. Ni los continuos chubascos ni las 20.30 horas de un viernes ayudaron a brindar al autocar del Sporting el multitudinario recibimiento de ocasiones anteriores, y tampoco a poblar las butacas. Fue otra jornada parecida a lo de Burgos. Otra jornada para poner a prueba la fe en el equipo. Con buen juego y sin él, de lo que nadie se olvidó es de recordar a Quini en el minuto 9 de partido en la semana en la que se cumplió el sexto aniversario de su fallecimiento. "Oé, oé, oé, Brujo, Brujo". Hay idilios, como los del Telecable con los títulos, que nunca mueren.