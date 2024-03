El dato que habla de la falta de pegada del Sporting en el área: seis de siete en 2024

Ser más fiables durante más tiempo, y aprovechar esos minutos para hacer gol. Miguel Ángel Ramírez explicó las que entiende como dos de las claves de la mala dinámica del Sporting, en concreto a domicilio. El conjunto rojiblanco encadenó en el Ciudad de Valencia su tercera derrota consecutiva como visitante. Un resultado que costó tres puestos, siendo ahora octavos, y acentuó lo visto antes en Zaragoza y Burgos: hay muchos problemas para generar situaciones de peligro en ataque y en defensa, el castigo pudo ser aún más abultado.

Al Sporting le está costando encontrar la regularidad que sí mostró durante la primera vuelta. El cambio de año no le ha sentado bien a los gijoneses, que cedieron ante el Racing de Ferrol su primera derrota en casa, y viven un permanente atasco cada vez que toca viajar. La imagen dada ante el Levante tras el descanso está lejos de la de un aspirante a pelear por el ascenso a Primera División. No ayudaron los cambios de un Miguel Ángel Ramírez en plena búsqueda de una estabilidad que no acaba de llegar.

Entre los problemas que está encontrando el Sporting, el del gol es el más que evidente. Seis de los siete tantos que ha hecho el equipo en los nueve partidos de Liga disputados en 2024 han sido obra de centrocampistas o defensas. Todo esto si se cuenta como delantero a Juan Otero, quien ha sido a lo largo de su carrera extremo y esta temporada lo ha jugado prácticamente todo como futbolista más adelantado. La responsabilidad de marcar la han asumido, mientras tanto, nombres como José Ángel (por partida doble), Cali Izquierdoz, Gaspar (tras rozar un disparo de Otero), Queipo y Nacho Méndez. Dieron para sumar 11 puntos de 27 posibles. El problema se agudiza cuando al equipo le toca jugar fuera de El Molinón. Ante el Levante, ni el hecho de que el rival se quedara con diez jugadores en la última fase del encuentro alcanzó para ver al Sporting ser protagonista en el área rival. El entrenador ha ido probando soluciones como situar a Gaspar en punta, junto a Otero, y colocar a Fran Villalba por detrás. Tampoco ha dado para ver al gijonés seguir marcando ni recuperar pegada.

La llegada de Mario González en el mercado invernal es otro de los ingredientes con los que se contaba para agitar la delantera y no ha sido así. Al menos, por el momento. El burgalés, titular en El Plantío, sigue sin estrenarse como goleador ni tampoco ha logrado asentarse en el once. Hay que añadir que Djuka marcó por última vez en noviembre, ante el Eldense, en El Molinón. Para encontrar al último delantero que hizo gol hay que situarse en el mes de diciembre, en la visita al Eibar. Fue obra de Campuzano, quien ahora está en la enfermería tras recaer de los problemas musculares que le dejaron fuera del equipo tras la derrota ante el Racing de Ferrol.