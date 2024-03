Ramírez responde a todos los frentes: la sequía de Mario González, el caso de Roque Mesa, la situación de Rivera a Izquierdoz

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa en Mareo en la víspera del duelo ante el Alcorcón que se celebra mañana en El Molinón:

Estas fueron sus declaraciones:

Alcorcón. “A medida que se acerque el final y los equipos tengan más urgencias todo se vuelve aún más complicado. Tienen comportamientos diferentes: conviven con el hombre a hombre en saque de meta; a veces prefieren tener un bloque más bajo. O de vivir de balón parado. Es un equipo que saca rédito de ese tipo de acciones: necesitamos estar concentrados y no dejarse esas y transiciones tras pérdida. Hemos insistido en hacer centros laterales: tenemos que insistir en llegadas al área y en balones al área”.

Dificultad ante equipos de abajo. “Sueles tener menos espacios y es más complicado. A veces dependes de un gol. Necesitas de arriba desequilibrar”.

Problemas con el gol. “No se nos complica encontrar la portería. El problema es que a veces no contabilice en tiros, pero hemos tenido aproximaciones y situaciones en último tercio ventajosas”.

Soluciones. “La solución es que Cote llegue y haga gol; Nacho, Gaspi, Hasán. Si nos repetimos y los delanteros se destensionen, seguramente pueda estar más afortunados”.

Problemas en defensa. “Cuanto más tiempo tengamos el balón, menos problemas tendemos en defensa. Si nuestras pérdidas nos cogen con buenos balances… Cuando nos falta es somos un equipo vulnerable”.

Roque Mesa. “Ha sido una cuestión táctica de perfiles. Sé perfectamente lo que nos puede dar. Va a volver a tener su momento. Está trabajando. Se debe a ese paso adelante de Nacho Martín”.

Diego. "Está bien. “Ha pasado un proceso jurídico. Ya entrena perfectamente. Hoy ha entrenado con normalidad”

Izquierdoz. “Ha entrenado con normalidad y completado los entrenamientos con el resto del grupo”.

Mario González. “Se unen dos cosas: un tema físico… Suele pasar en pretemporada: que aparezca una molestia en un lado y otro. A nivel de eso, porque Mario es persona y le afectan las cosas: el quiero pero no puedo. Entras en una frustración en la que tratamos de ayudarle para que primero esté en una forma óptima. Que eso le pueda repercutir en serenidad”.

Gaspar Campos. “Hubo un cambio de posición y las demandas son distintas. Le ha castigado jugar de espaldas. Si analizas el partido… te das cuenta del impacto positivo que tiene en el equipo. Al no estar haciendo los goles que hizo nos puede parecer que está teniendo un rendimiento peor o esas pérdidas por jugar de espaldas… Pero si te pones a analizar sus partidos poco que recriminar".

Nacho Méndez. “Puede ser un tema físico. De falta de energía. Lo veo norma. Los rendimientos no son lineales: suele haber altos y bajos. Él se encuentra mejor. Es bastante autocrítico. Vamos a volver a ver a Nacho en su pico de forma: tengo absoluta confianza ".

Ais Reig. “Trato de no condicionarme. Si que lo comento cuando en el entrenamiento se habla de una falta: digo ‘esta no la va a pitar’. El ejemplo de Hassan: estuvo tres semanas con una herida abierta. No pito ni falta”.

Djuka. “Es verdad que analizando partidos ha habido días de nivel alto en sus características: el reto es mantener eso en más partidos. El reto es ser la mejor versión desde que llegó”.