El entrenador del Sporting y la falta de “deseo” en el campo: “Si fuera rendimos así no podemos ascender”

Visiblemente enfadado. Posiblemente el partido en el que se le vio más molesto esta temporada. Miguel Ángel Ramírez fue duro al analizar las razones de la derrota del Sporting ante el Amorebieta. “No hemos estado nada bien en los duelos, en las disputas, en los retornos. En lo básico. Ello lo hacen bien y nosotros en todo eso hemos estado muy mal”, lamentó el entrenador del conjunto rojiblanco.

“Si fuera rendimos así, no podemos ascender, o no podemos ser el equipo que pueda ascender. Tenemos que dar otra imagen, competir mejor”, asumió el entrenador del Sporting después de encadenar la cuarta derrota consecutiva lejos de El Molinón. Serio, sin alargar ninguna de sus respuestas, Ramírez evidenció un enfado reflejo de las consecuencias del tropiezo ante el colista de la categoría. “No fue un hombre por hombre, hemos cambiado”, respondió sobre la entrada de tres jugadores para iniciar la segunda parte, en un intento de darle la vuelta al pobre inicio del equipo. “El comportamiento era distinto de los jugadores que salieron en la segunda parte, pero nada funcionó”, señaló.

“Hemos estado mal, empezando por mí”, continuó el entrenador de los gijoneses, sin querer entrar en más detalles. “Lo tendré más claro cuando vuelva a ver el partido”, apuntó antes de intentar encontrar sentido a esa falta de intensidad del equipo. “Las disputas es deseo, es querer, es ir. Tiene que ver con el entusiasmo, con la energía, con el deseo”, señaló. No sabe si eso se debió a la presión por no fallar a las expectativas. “Puede haber más razones. El hecho es que lo que tenemos que hacer lo tenemos claro y cuando no lo hacemos nos puede ganar cualquiera. Obviamente si queremos ser el equipo que quiere ascender, en ese manejo de la presión, de lo externo, también tenemos que demostrar”, subrayó.

Por último, Miguel Ángel Ramírez se dirigió a la afición. “Les digo que no hemos estado a la altura. Sabemos que iban a llegar momentos jodidos, pedí que estuvieran en esos momentos. Ahora es cuando se lo vuelvo a pedir, aunque no toque. En los momentos malos es cuando más les vamos a necesitar para volver a casa y ganar el siguiente partido”, concluyó.