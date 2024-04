Gaspar, el cambio de dinámica y su futuro en el Sporting: "No sé si el interés era real"

"Estamos a tres puntos del play-off. Es nuestro objetivo". Gaspar Campos repitió este martes la primera meta que se fija el Sporting para romper con su mala dinámica de resultados. Especialmente cuando toca jugar lejos de El Molinón, como sucederá el próximo domingo, en el que los rojiblancos visitarán al Mirandés (16.15 horas). El gijonés analiza la situación del equipo, su estado personal y un final de Liga en el que ve a los rojiblancos a tiempo de todo.

El equipo. "Estos últimos partidos no reflejan el trabajo que estamos haciendo. Tenemos que quedarnos con los buenos momentos de los partidos. El Racing, hasta que no mete el primero, no tiene ninguna ocasión clara. Tuvimos varias para finiquitar el partido. La mía del larguero, otra de Djuka… Varias para terminar el partido con un 2-0 y se nos complica. No estamos descolgados. Es un palo duro para el vestuario, pero estamos a 3 puntos del play-off. Es nuestro objetivo".

Los detalles. "Hacemos lo más difícil, nos ponemos por delante ante el Racing por dos veces y… en Amorebieta conseguimos empatar y poco después nos meten… Son detalles que a final de temporada cuentan más. Hay que mejorar para ser más competitivos, para aferrarnos más al resultado para no perder un punto, o incluso tres".

El cambio. "La autocrítica viene de ser más competitivos en los momentos clave. En tener tranquilidad para hacer el 2-0 el otro día, o de esperar tras empatar en Amorebieta y no ir a por la victoria, que nos costó al final la derrota".

El físico. "Datos físicos no te puedo decir. La temporada es larga, todos tienen rachas y bajones físicos. Yo me encuentro bien. A nivel de entrenamiento se ve que hay muy buen ritmo de piernas. En un partido de ida y vuelta como el del Racing es normal que falten piernas. Veo al equipo bien físicamente y mentalmente".

Play-off. "Hay que ser un poco realistas con la situación. Entonces (hace unas semanas) podíamos mirar al ascenso directo y ahora queda un poco más lejos. Estamos a tres puntos del play-off. Es el objetivo. Quedan 27 puntos. Son muchísimos".

Futuro. "No sé si el interés (de otros equipos) era real o no (en enero), ya dije que de esos temas no me entero de mucho. El objetivo era renovar con el Sporting. Quería dar ese paso. Este club me lo dio todo. No pienso en nada más que acabar la temporada y conseguir el objetivo".

Anduva. "Será un partido arecido al del Amorebieta, pero con un poco más de espacios. Será rocoso, pero menos. Anduva ayuda a que haya más espacios, que podamos hacer más nuestro juego. Vamos con la mentalidad de ir a por los tres puntos, como siempre".

Posición. "Personalmente estoy más cómodo donde jugué ante el Racing, un poco tirado a la izquierda, con un poco de libertad para llegar a zonas de remate. Jugar de espaldas me cuesta un poco más".

Dinámica fuera. "No pensamos mucho en rachas, porque entonces nos costaría más todavía. Al principio de temporada también nos costó mucho a domicilio. Le supimos dar la vuelta aprendiendo a ser más competitivos. Tenemos que serlo más que en casa, incluso".

Diez goles. "A principio de temporada mi objetivo era superar el registro del año pasado, 7. Ahora, a intentar superar los diez goles".