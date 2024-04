Ramírez, la "empatía de la Premier" y el "regalo que es patrimonio del Sporting" tras el partido ante el Cartagenta

Visiblemente satisfecho por volver ganar y hacerlo, además, en casa, Miguel Ángel Ramírez pone en valor el empuje de El Molinón en el triunfo ante el Cartagena. "Necesitábamos que volvier a rugir", resumió sobre una atmósfera clave para aguatar el resultado en los minutos finales.

El partido. "Muy contento por haber ganado, haberlo hecho en casa y que la gente nos haya vuelto a empujar. Ha sido mágico otra vez. Teníamos ganas de volver a sentir esto. Lo habíamos perdido en los últimos partidos. Necesitábamos que volviera rugir".

Nervios. "Cualquier aficionado de Segunda… Aquí sufrimos todos. Y recuerdo el año pasado, cerca del descenso, y la gente de Las Palmas también sufría. Cualquiera te puede ganar. Hace todo más difícil. Cuando ganas se saborea más".

A tres puntos del ascenso directo. “Cada partido se vuelve más crucial para seguir sumando y lo importante es llegar al final con opciones a todo".

Mario. "Necesitaba tiempo. Ha trabajado mucho para crecer en lo físico. Sabíamos que nos iba a ayudar como lo está haciendo".

Calendario. "Tenemos que ganar lo máximo posible independientemente de que sea en El Molinón. Tenemos que competir fuera porque si no, esto no va. No podemos depender solo de lo de casa".

El plan. "En la segunda parte cambia todo por imprevistos. Mario pide cambio, Juan tiene molestias y calentando me dice que no puede. Nacho Méndez se marea… Hubo que replantear todo. Se estaba viendo lo que queríamos. Evitamos pérdidas por dentro, era importante en este partido".

Nacho Martín. "Es un regalo tener a Nacho, es patrimonio de este club. Les invito a comparar su datos del año pasado a este. Es otro jugador. No tiene nada que ver. Eso habla de su trabajo y constancia para alcanzar su mejor versión".

Final con tensión. "Lo habíamos hablado que teníamos que aprender de los errores del pasado, gestionar el aspecto mental. Entró al campo jerarquía y veteranía para sostener momentos complicados".

Zarfino. "Ha sido un momento emotivo. Se merece todo lo bueno que le pase. Es un excelente líder, un referente. Nos ayuda siempre. Me pone muy contento. No le he regalado nada".

Superar la tensión. "Tenemos un vestuario maduro, y necesitamos de la jerarquía de Cali, Rober Pier, Gio, Roque, Djuka.. Para sostener a los jóvenes de momentos de dificultad. Salí contento de Miranda porque el equipo demostró personalidad. Hoy hemos sabido sufrir. El Molinón ha sido clave porque ha apretado mucho. Fundamentales para ganar".

Amonestado. "Viendo la Premier, veía a un entrenado y el árbitro no le dice ni mu. Me gustaría que nos pareciéramos en algo a ellos. Falta un poco de empatía y en la Premier sí la veo".

Firmar el empate. "No firmo el empate en Elche. Ni firmo el play-off. No quiero limitarme. Nuestra respuesta es la que va a marcar si merecemos ascenso directo, play-off o nada. El trabajo diario marca que merecemos un premio grande".

Puntos. "Sí tenemos una estimación de puntos necesarios para el play-off, pero yo no pregunto. No me interesa".

Róber Pier. "Ha estado espectacular. Agresivo, generoso, pero lo ves también en el día a día. Ha pasado su peor momento. Como el resto, está para ir a más y hacia arriba".

Reacción. "La capacidad de respuesta que les he visto después de los palos que estábamos recibiendo, le ha hecho pasado ya lo peor. Estamos preparados para ir hacia arriba".