Luis Enrique desvela el exentrenador del Oviedo que le hubiera gustado tener como jugador: "No pudo ser"

El Luis Enrique que compareció en Montjuic este lunes en la previa de la vuelta de cuartos de Liga de Campeones fue más comedido que el de París y que en las escasas preguntas que se permitieron a medios locales no quiso echar más leña al fuego, consciente de que esta vez tocaba un perfil más bajo. Eso sí, se mantuvo en su reivindicación de tener, datos en mano, más ADN Barça que el del técnico azulgrana.

"Yo hice mi reivindicación y la mantengo, pues una derrota no cambia nada", aseguró el técnico, aunque Xavi se llevó muchos elogios cuando quiso puntualizar lo dicho en la ida de que no conocía al Xavi entrenador. "También dije que me habría gustado que me entrenara y nadie lo remarcó, no le distéis bola porque lo que interesa es la polémica. Me habría encantado que me hubiera entrenado, igual que me habría encantado con Pep o Luis Aragonés. Pero no pudo ser", deslizó en referencia a uno de sus excompañeros y al que fuera, entre otros, entrenador del Oviedo. Yo quiero conocer a un entrenador desde dentro, en las charlas... Xavi es un entrenador top y los resultados le avalan", continuó el ex del Sporting y entrenador del París Saint Germain.

Por la mañana, Xavi había dicho que Lucho fue el mejor entrenador que tuvo junto a Pep Guardiola y Luis Aragonés y que aprendía mucho de él y el asturiano resopló y dijo: "Pues me dejas estupefacto. Se lo agradezco, claro. Con él he compartido muchas cosas. Sumó cuando lo tuve como jugador... Muy bonito, me voy a emocionar y todo", sonrió.

Y a vueltas con el ADN, esta vez lo que remarcó es que "es una alegría que haya cuatro tíos con ADN Barça en cuartos de final. Pero no es solo ADN Barça, es ADN fútbol. Y es una maravilla que haya ocho entrenadores como los que hay en esta ronda, en la que se han marcado tantos goles. No sé si es un récord, pero poco le debe faltar".

Sobre el partido, Luis Enrique no quiso entrar demasiado en las preguntas reiteradas de medios franceses relativas a que, esta vez, el PSG había tenido menos tiempo para preparar el enfrentamiento que su rival. "Yo me adapto a todo. Hemos tenido el tiempo necesario para analizar el partido de París y creo que fue una derrota injusta, fue un partido bien jugado por los dos. Estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta", remarcó Lucho.

Quiso mostrar un talante optimista cin el crédido que le da la temporada que está haciendo en el club parisino. "Después de 27 parttidos sin perder algún día llega la derrota y significa que tienes que mejorar tu rendimiento. No hay que reasgarse las vestiduras, no tengo ninguna duda de que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a los aficionados".

También admitió Lucho que "hubiera preferido que el partido fuera en el Camp Nou", pero de Montjuic recordó que "es donde gané los Juegos Olímpicos. Y prevé un partido con goles "y un guion similar al de la ida"