Nacho Méndez, sobre un derbi entre el Sporting y el Oviedo en el play-off: "No le tengo miedo"

Nacho Méndez analizó este martes la situación de un Sporting que vuelve a mirar arriba. Los rojiblancos han recuperado plaza play-off tras encadenar dos victorias consecutivas y visitarán el sábado al Elche con ganas de más. "Este muerto no lo estaba tanto", reivindicó el canterano para combatir el "negativismo" que notó en las jornadas previas a la visita a Miranda.

Vuelta al play-off. "La clasificación hasta la 42 es una anécdota. No te dan puntos por estar o no una jornada otra. El ganar si que refuerza la línea de lo que veníamos haciendo. Contra el Racing ya lo merecimos y no tuvimos premio. Es importante para nosotros sobre todo en el momento de la temproaad, es complicado sumar puntos. Llegamos en una posición inmejorable a falta de siete jornadas".

A por la tercera victoria seguida. "Ojalá podamos ganar el tercero en Elche. Porque significará que hemos competido con un gran rival. La ambición del equipo tiene que ser esa. Hemos recuperado una versión del equipo buena, nos recuperamos de cierta negatividad, parecía que estábamos muertos. Este muerto no lo estaba tanto. Tenemos que seguir con humildad".

Estado físico. "Arrastré una época de alguna molestia, de cansancio y de llevar un año muy duro de entrenamientos tras una temporada en blanco. Me estoy volviendo a encontrar bien. Físicamente estoy otra vez bien y el equipo ha encontrado buenas sensaciones. Sobre todo estoy muy positivo y con la cabeza muy limpia".

Derbi en el play-off . "Ni me gustaría ni me disgustaría. Por un lado sí (quiero) porque significaría que hemos cumplido una parte del objetivo, pero no pienso ahora en el play-off. Solo en el Elche. Veremos. Hemos demostrado que somos capaces de ganar los derbis. No le tengo miedo o temor".

Rivales de arriba o abajo. "A las alturas que estamos los tres puntos valen igual. Sea el rival que sea, el Leganés o el último. Me da igual. Quedan partidos muy bonitos, que motivan, que siempre prestan. Como el Martínez Valero o el campo del Espanyol. Todos son importantes".

Conversación con Ramírez. "Tiene un trato muy cercano con todos nosotros. Es de agradecer esa comunicación. En lo personal, desde el minuto uno, incluso estando lesionado, me ha dado mucha confianza, a mejorar, a cambiar cosas. Tenía que asumir otras labores. Cada vez que vengo lo digo, le estoy muy agradecido después del año que llevo. Que haya podido rendir a este nivel el gran culpable es él".

Nacho Martín. "Es un chaval espectacular, súper tranquilo. Entrena bien, escucha, quiere y hace por mejorar. Ha sabido entender todos los momentos de la temporada. No ha puesto una mala cara, con respeto absoluto. Cuando tienes eso, el tiempo te pone en tu sitio. Trabaja fenomenal. Tiene unas condiciones técnicas y de inteligencia táctica increíbles. Él, Diego, Queipo… son un lujo. El último fin de semana les tocó a los tres ayudar y lo hicieron con nota. Son un espejo para los que vienen".

Golaveraje. "Es importante vista la igualdad de la categoría. Cabe la posibilidad de que pueda decidirse al final. En esos enfrentamientos directos es algo a tener en cuenta. Ya estamos viendo cómo está todo de apretado".

El anterior play-off. "No encuentro similitudes con ese equipo. Veníamos haciendo un trabajo desde Navidad para remontar. El partido del Barcelona B hizo mucho daño. Esto es un poco diferente. El trabajo de la primera vuelta es mejor, hemos pasado un bache y podemos llegar en un momento bueno al final. Mejor que aquel año. Veo al equipo competir, veo datos físicos y nada me hace pensar que se va a caer".

Optimismo. "Me gustaría que no hubiera tanto ambiente negativo. Cada uno opina lo que le da la gana. Nunca he comprado esa negatividad, incluso en los momentos peores. A partir de ahí, el sentimiento del vestuario ha sido ese y es el que nos ha permitido volver a la senda de la victoria".