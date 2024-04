Habla Milo, su futuro, conversaciones con Gerardo y un guiño a su hermano mayor: "Djuka ha dado un paso adelante"

Uros Milovanovic (Duisburgo, Alemania, 23 años) conserva ese acento español tan peculiar y a la vez fluido. Un ejemplo que refleja que sigue muy conectado con Gijón y el Sporting, donde tiene contrato hasta 2025. "Milo" irradia optimismo, ganas de triunfar. También hace autocrítica sobre su delicado momento en el TSC, en Serbia, donde no está teniendo continuidad. Allí ha rascado 1.145 minutos y ha participado en 5 goles (3 tantos y 2 asistencias).

–Le está faltando un poco más de protagonismo en el TSC...

–De momento las cosas no están muy bien aquí. El míster quiere jugar sin delantero y en la plantilla hay dos "9". Por eso no estoy jugando tanto... Pero cuando tuve la oportunidad... jugué bien. Metí 3 goles. Es verdad que no tuve suerte para marcar más, pero al menos tuve algunas ocasiones... El entrenador piensa que es jugar mejor sin delantero referente, y a mí me toca hacer lo que me pide. Cuando juego, prácticamente lo hago como un tercer hombre: cuando el equipo tiene balón, siempre tengo que bajar a recibir para conectar con mis compañeros.

–Siempre ha sido un futbolista muy ambicioso: ¿está satisfecho o se esperaba quizá algo más de presencia en el equipo?

–La verdad es que no estoy satisfecho con la temporada. Sé que puedo meter más goles. No estoy satisfecho con los goles, pero sí con cómo estoy jugando cuando me han dado la oportunidad.

–¿A qué achaca esa falta de protagonismo recientemente? Porque hace unos meses llegó a tener su momento. Y luego vuelve a desaparecer, de repente.

–Sí. En los primeros partidos cuando llegue ya me faltó esa continuidad y tampoco estaba jugando. No me lo esperaba, la verdad. Luego cuando me dieron la oportunidad, creo que jugué bien… Pero el entrenador cambió de mentalidad. Y comenzó a jugar sin delantero. Cuando jugábamos conmigo como "9 "teníamos mejores resultados que ahora que estamos jugando sin delantero...

–Tuvo otras ofertas, además de la vía de regresar a Serbia. ¿Se arrepiente de su apuesta?

–No me arrepiento de la decisión. Todo lo que pasa en esta vida es porque tiene que ser así.

–¿Cómo ve al Sporting?

–Veo todos los partidos que puedo. Espero que puedan subir. Siempre lo digo: ¡El sitio del Sporting es Primera! Pero para subir hay que tener un poco de suerte. Estoy en contacto siempre con mis amigos y prácticamente después de los partidos hablo con ellos.

–¿Mantiene el trato?

–Sí, mantengo muchos amigos. Ellos me han comentado que no tuvieron suerte en algún partido, pero que ahora vuelven a estar bien.

–¿También ha hablado con Gerardo García?

–Sí, algunas veces. Siempre me habla de forma positiva. Cuando no estaba jugando, me daba consejos y decía "tienes que entrenar bien". También me ha dicho alguna vez "bravo" cuando he hecho buenas cosas. Respeto mucho a Gerardo y al presidente ejecutivo (David Guerra).

–Le quedan algo más de dos meses de cesión. El TSC tiene una opción de compra para hacerse con sus derechos. ¿Le gustaría quedarse o volver?

–El TSC tiene una opción de compra, pero soy jugador del Sporting. De momento, no sé nada sobre mi futuro. No sé qué va a pasar. Hago mi trabajo, que es entrenar cada día y jugar los partidos que me dan. Pero el Sporting está en mi corazón, como Gijón y Asturias. No sé nada, pero seguro que lo que pase será lo mejor.

–En Mareo están Mario González, Djuka, Otero y Campuzano. ¿Cómo observa su nivel?

–Respeto mucho a los delanteros del Sporting. A Djuka, Otero y Campuzano también los conozco como personas y son muy buena gente y jugadores. Pero también creo mucho en mí y en mi nivel.

-¿Mantiene la relación con Djuka?

-En Gijón era su hermano mayor.–Siempre hablo con él. Djuka que es muy buen delantero. Pienso que los "9" siempre tenemos que tener un poco de suerte para marcar goles. Ahora ha dado un paso adelante. Le deseo que siga así. Tengo mucha confianza en él.

