José Ángel "Cote" y cómo convivir con las molestias físicas: "No recuerdo la última vez que jugué sin dolores"

José Ángel “Cote” recogió este jueves en Mareo el premio al jugador Cinco Estrellas que entrega Mahou tras la votación de los aficionados del Sporting de Gijón: Muchas gracias a la gente por acordarse de mí y votarme: el equipo ahora está bien y nos hacemos mejor unos a otros. Lo importante es que el equipo está fuerte".

Molestias. "Estoy aguantando. Es lo que toca y lo que queda. Todos estamos con dolores. No me acuerdo de la última vez que salí a jugar sin dolores, pero es parte de la profesión. Tener la mentalidad para soportar cada circunstancia y dolor. Hay gente que puede soportar más y otros menos. Lo principal es que te permita dar un nivel aceptable. Es lo que toca a día de hoy y a la altura que estamos de temporada.Tampoco me gusta hablar sobre mis molestias. Tampoco me ayuda andar dando pena. Me duele una parte de mi cuerpo. Cuando llega el partido te pinchas un poco y a seguir. Ahora es el momento de soportar todo lo que venga y no pensar en el dolor, sino en rendir lo mejor posible

Estado anímico. "Entiendo a la gente. Entiendo que se emocionen porque les estamos dando motivos. Teníamos claro que después del Racing… estaba jodido. Pero sabía que la temporada está siendo igualada y que si hace íbamos las cosas bien íbamos a tener opciones. Todos van a tener opciones".

Lateral o carrilero "Intento hacerlo lo mejor posible. Tenemos un cuerpo técnico que analiza muy bien a los rivales. Como jugador lo tienes que interpretar. A esta altura de mi carrera intento estar centrado en mí mismo".

Declaraciones de Carlos Clerc. "Es lógico por su parte. Ellos vienen un poco peor y entiendo sus declaraciones. Pero nosotros también somos un equipo fuerte. Son un gran rival que acaba de bajar de Primera. Ya no es el mismo equipo de la primera vuelta. La plantilla asimila los conceptos mejor del entrenador. No esperábamos menos. Sabemos que el Elche saldrá a por todas. Tenemos que demostrar que somos más maduros que en los últimos partidos fuera de casa. Tendremos nuestras opciones. Ahora en la recta final tenemos que echar el resto.

Su confianza. "Me digo que podemos (subir). Veo la capacidad de este equipo, cómo entrenamos… somos un grupo disciplinado. Tuvimos partidos malos. Pero si a estas alturas estamos ahí es porque hicimos muchas más cosas bien que mal. Podemos competirle a cualquiera. Si jugamos como en la segunda parte ante el Mirandés, podemos competir a cualquiera "

Hipotético duelo ante el Oviedo en play-off. "No pienso más allá de Elche. Queda mucho relativamente. Parece que es corto pero quedan muchos puntos y minutos. Me centro en mí. No pienso en el Oviedo ni en ningún otro equipo. Solo pienso en el partido del Elche".