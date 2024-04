Mbemba sube las defensas: los motivos de la trepidante ascensión del francés, que estrena el dorsal 38 y cubre la plaga de bajas

Pierre Mbemba no podía disimular su felicidad tras conocer a la conclusión del entrenamiento, en boca de Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, que su sueño estaba un poco más cerca de hacerse realidad: de golpe, el chico, de 19 años, se estrenaba en una convocatoria con el primer equipo y lo hacía además con vistas a la final que el Sporting tiene esta tarde (18: 30 horas) en el Martínez Valero, estadio del Elche, en una batalla por el ascenso.

Deambulaba aún atónito con una enorme sonrisa en la boca este poderoso jugador francés, que puede actuar de central y mediocentro, por las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo instantes antes de que el club trasladase a los medios de comunicación su inclusión –con el dorsal 38– de forma oficial. Bamba, su mejor amigo en el vestuario, al que conoce desde hace tiempo al tener ambos el mismo representante –Thibaut Urien– lo felicitaba en el idioma natural de ambos, el francés. Y Pierre, pletórico, se lo agradecía. Hoy estará en el banquillo del Martínez Valero. Incluso luego con el transcurso del partido tendrá opciones de rascar minutos en el fútbol profesional.

La plaga de bajas en la medular tras caer lesionados de golpe Jonathan Varane, Christian Rivera y Nacho Martín, además de la situación de Gio Zarfino, que ha viajado a tierras alicantinas, pero de forma simbólica, sin la previsión de que tenga minutos, ha empujado a Ramírez a mirar abajo para completar la convocatoria: la elección de Pierre Mbemba, que llegó a Mareo a finales de mayo de 2023 para realizar una prueba junto a otro jugador galo – Enzo Adeagbo– para fichar por el Sporting C y que vive en Mareo (en la recuperada Residencia), estaba cantada.

"A Pierre le veo el año pasado cuando viene a prueba. Se juega un amistosos en el campo 1. Le he visto jugar entrenar en el C y en el Atlético. Puede jugar de mediocentro y de central. Físicamente es fuerte y técnicamente es bueno. Tiene buenos contactos. Esa versatilidad nos puede ayudar", justificó ayer el entrenador sobre la inclusión de este polivalente futbolista, que ha pasado en apenas seis meses de jugar por los campos de Asturias en la sexta categoría del fútbol español con el Sporting C a a ser citado con el primer equipo para un encuentro que puede ser clave para el proyecto para ascender a Primera División. En Mareo están más que satisfechos con el resultado que ha dado Mbemba, que estrena un modelo: el galo es el primer futbolista que aterriza en el club a prueba y a través de la Residencia de Mareo que tiene la posibilidad de disputar minutos con el primer equipo.

