Guille Rosas reconoce haber tratado con Ramírez su falta de minutos en el Sporting: "Tiene una forma de jugar clara"

"Es fastidiado, no lo voy a negar". Guille Rosas no esconde su malestar por la falta de minutos esta temporada. Acostumbrado a ser la primera elección en el lateral derecho durante las últimas temporadas, el gijonés ha visto en Pascanu una competencia mayor de lo esperada marcada, teniendo en cuenta que es el único lateral diestro específico de la plantilla. De su situación personal y de la carrera por el play-off ha hablado el canterano este jueves en Mareo.

La derrota en Elche. "La primera parte, los primeros 25 minutos, estuvimos bien, con ocasiones para ponernos por delante. Luego, en dos jugadas desafortunadas, nos meten dos goles. En la segunda parte teníamos que ir al ataque, se vio nuestro juego. En la primera tampoco estuvimos tan mal como dicen".

La temporada. "Es fastidiado. No lo voy a negar. Vengo jugando todas las temporadas. Ahora me toca cumplir ese rol. Estoy aprendiendo. Me va a servir para el futuro. Me vendrá bien".

Sambenito de lesiones. "Puede ser. Siempre está encima de mí ese tema. No me gusta nada. Estuve un part de semanas de baja. Una semana por precaución y otra… no recuerdo, pero dos semanas. Me estoy cuidando más que nunca. Los datos físicos son muy buenos. Con eso me quedo".

Villarreal B. "Si ves los partidos de Segunda…. Mira el Oviedo contra el Cartagena. No hay rival fácil. Tienen jugadores de mucha calidad, técnicos, que quieren comerse el mundo. Tenemos que darlo todo. Tenemos la conciencia tranquila. Ojalá salga bien".

El calendario. "Está claro que quedan seis partidos importantes, pero está siempre el tópico del partido a partido. Nuestras posibilidades pasan por hacernos fuertes en casa. Ahí nos tenemos que hacer fuertes".

El entrenador. "Con el míster tengo una comunicación muy fluida. Tenemos confianza. Lo hablamos en su momento (falta de minutos). Tiene una forma de jugar clara. El lateral derecho a veces se convierte en un tercer central, y puede ser por eso. Ya dije que mi objetivo era quedarme aquí y pelear por el puesto. Así va a ser hasta el final".

El Molinón. "Están respondiendo de una manera increíble. Espero El Molinón de siempre. La grada de animación está siendo espectacular. Saben que nos lo estamos dejando todo y el premio puede ser muy grande".

Seguimiento a rivales. "Veo todo lo que puedo de Segunda. Si estamos fuera, lo mismo. Coges información y me gusta. El Racing parecía que iba a subir directo tras ganar en El Molinón, y perdió dos seguidos. Mira el descenso, también está todo apretado. No sabría decir qué equipo (está más fuerte)".

Todo igualado. "El nivel está siendo muy alto. Desde las categorías no profesionales se hace un buen trabajo y los que suben están haciendo unas grandes temporadas, mira el Racing de Ferrol. No es cuestión de que este año sea de mediocridad, sino que aumentó el nivel".