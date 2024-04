Roque Mesa y su situación tras volver al once del Sporting: "Ahora mismo solo pienso en el grupo"

Fue uno de los pocos entonados en la contundente derrota del Sporting ante el Villarreal B. Roque Mesa regresó a la titularidad en un duelo en el que el equipo estuvo lejos de su mejor versión. El centrocampista canario asume la necesidad de hacerse más fuertes en defensa y deja al margen los pocos minutos que ha tenido en una fase de la temporada en la que se registran varias bajas en su puesto.

Las razones. "No hemos estado bien. Es la realidad. Te meten ese gol, luego, no sé, no hemos estado bien. Hay que hacer autocrítica todos. Es un palo duro, pero no esto no está acabado. Hay que asumirlo. Hay que pensar en el siguiente".

La solución. "El palo es duro por lo que suponía. Era ganar, meterse de lleno en la pelea. No hemos estado finos en defensa. Queda un mundo todavía. Por suerte o por desgracia nos quedan partidos clave ante rivales de arriba. Si queremos estar ahí hay que pensar en el siguiente".

Cambio. "Cuando se pierde hay mucho que mejorar, sobre todo en defensa. Hablo de todo el equipo. Cuando atacamos, atacamos todos. Cuando defendemos, defendemos todos. Tenemos que ser más contundentes. Hay que aprender de los errores".

Vuelta al once. "Ahora mismo solo pienso en el grupo, en estar todos juntos y unidos para sacarlo adelante. No hay otra. El equipo está por encima de situaciones personales".