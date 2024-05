Otra vuelta de tuerca para recuperar equilibrio: Ramírez valora una renovación defensiva e insiste con Pier como ancla

La preocupación de los técnicos de Mareo con vistas a las cinco finales que restan de campeonato se centra en atajar cómo sea dos asuntos si realmente el proyecto pretende luchar por regresar a Primera División: por un lado, en recuperar la fiabilidad defensiva que el equipo ofrecía cada domingo; y también en elevar el nivel competitivo lejos de El Molinón. Solo con la pesca de Gijón, no basta, entienden en el club, y más aún después de que la fiabilidad en su templo esté ahora en entredicho tras la goleada del Villarreal B el pasado domingo. Al Sporting le quedan por visitar tres estadios muy complejos por distintos motivos: primero, el domingo (16. 15 horas) el Stage Front Stadium del Espanyol, luego, en la jornada 40, llegará la visita a Butarque para medir la resistencia del líder Leganés, y por último el club rematará el campeonato en Elda ante un equipo venido a menos y que apunta a jugarse la permanencia en el último suspiro. Y hoy los datos del Sporting a domicilio (5 derrotas en los últimos 6 partidos y algunos con goleadas) y solo 19 puntos en 18 partidos no invitan al optimismo. En varios de ellos, el rendimiento defensivo dificultó mucho la opción de amarrar puntos.

Por todo ello, Ramírez y su equipo de trabajo llevan toda la semana analizando cómo contener a un proyecto con un inmenso arsenal ofensivo como es el Espanyol y valora una renovación total de la zaga, algo que aún se debate. Durante los primeros días se semana se han acentuado en las sesiones de vídeo la importancia de las vigilancias defensivas y de los apoyos. Y ya sobre el verde se viene trabajando con la mentalidad puesta en recuperar el equilibrio. Por lo pronto, habrá cambios en el once respecto al encuentro ante el filial groguet y que afectarán a todas las líneas. Especialmente a la defensa. Ramírez prioriza la fiabilidad defensiva y de momento está ensayando más con una defensa de cuatro que en recuperar la zaga de cinco. Pero los nombres de los jugadores están bailando en los ensayos.

En estos momentos, nadie tiene una plaza asegurada. Ni siquiera José Ángel o Insua, dos habituales. Solo Yáñez, el portero, es seguro. De hecho, Diego Sánchez tiene alguna opción de jugar de inicio tras venir siendo suplente. También Izquierdoz, que ya fue titular ante el Villarreal B. Ese binomio, Diego Sánchez- Izquierdoz goza de alguna opción para ser el elegido en Barcelona. Aunque nada está aún escrito, porque todos los defensas han ido entrando y saliendo en estos primeros entrenamientos. Tampoco en los laterales, donde el debate es mayúsculo. Guille Rosas, que ha dado un paso adelante en el día a día, con mejoras en el rendimiento físico, tiene opciones, pero no se descarta tampoco a Pascanu. Y en la izquierda, también hay debate entre José Ángel y Pier. Quien apunta a comenzar de pivote defensivo ante el Espanyol es de nuevo Róber Pier.Ramírez, de hecho, ve en el gallego a un jugador que puede dotar al proyecto de esa dosis necesaria de equilibrio, y balance defensivo. Cree que es el mejor relevo para esa demarcación estratégica de "5" ante las baja de Nacho Martín y de un Rivera que es seria duda para el partido. Pier parece tener una plaza segura en la medular.

Róber Pier reconoció ayer en sala de prensa en Mareo que la posición de mediocentro defensivo no le es para nada extraña y que está de sobra preparado para volver a competir en esa demarcación si los técnicos lo estiman oportuno. "Me encuentro cómodo de pivote. He jugado bastantes partidos", comentó el gallego al respecto. Pier se mostró al servicio del equipo y volvió a retirar que en su carrera ya actuado en varias ocasiones en el centro del campo. "No es nueva ni ningún invento raro. Cuando ficho también es una opción que se me dice", explicó el jugador en su intervención ante los medios. "Mi polivalencia es importante para el cuerpo técnico. He jugado de lateral, tercer central", reiteró.

Sobre la importancia del encuentro del domingo en Barcelona, fue muy claro. "Ganar en el campo del Espanyol sería una victoria muy importante. Sabemos que es complicadísimo. Son una de las plantillas más fuertes de la liga. Lo vemos como una oportunidad, como un partido que quizá nadie cuente con ganar allí. Nosotros sí estamos preparándolo para sacar los tres puntos y volver a engancharnos a tope en el play-off. Pase lo que pase vamos a seguir enganchados, así que intentamos quitarnos esa presión de tener que ir allí como si fuera el último partido del año", concluyó.

