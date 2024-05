Ramírez planea ante el Espanyol una revolución con hasta seis posibles cambios

El Sporting prepara una revolución en el once para la visita esta tarde al Espanyol (16.15 horas, Stage Front Stadium). Miguel Ángel Ramírez recupera a Róber Pier y Otero, tras cumplir sanción; a Christian Rivera, tras salir de lesión, y a Hassan, ausente ante el Villarreal B por la cláusula del miedo. El técnico tiene previsto retocar todas las líneas y parece dispuesto a volver a situar a Róber Pier en el centro del campo, como ya sucedió durante la última salida, ante el Elche. El posible once con el que se medirá al conjunto perico es el formado por: Yáñez; Guille Rosas, Cali Izquierdoz, Diego Sánchez, Pablo García; Hassan, Roque Mesa, Róber Pier, Gaspar; Mario González y Otero. La convocatoria, formada por 24 futbolistas, cuenta con la presencia de tres porteros. Bloch se ha sumado a Yáñez y Christian Joel. El equipo viajó ayer y regresará a Asturias nada más termine el encuentro, vía Bilbao. El Espanyol tiene las dudas del centrocampista Nico Melamed y del defensa Sergi Gómez, ambos con problemas físicos. Pol Lozano estará tres semanas de baja y Edu Expósito está lesionado de larga duración.