Qatar llama a las puertas de Ramírez, centrado en apurar las opciones de play-off con el Sporting

Hoy, Miguel Ángel Ramírez no quiere ni oír hablar de futuro y centra todas sus energías en el enorme reto que tiene encima para que el equipo logre la clasificación a play-off. Esa es su única prioridad, sin pensar más allá: buscar una remontada y hacer 6 de 6 puntos para mantener el sueño del ascenso. Con esa meta, el entrenador canario, que acaba contrato en algo más de un mes, tras año y medio de gobierno en Mareo, con muchas dificultades pero también méritos, tendría unas cuantas papeletas para alargar su estancia en Gijón, donde siempre ha reconocido estar feliz. De hecho, su foco está puesto al 100% en superar al Eibar, y luego ir a Elda con opciones de meterse en la pelea por subir. Pero nadie oculta que el del domingo (18: 30 horas) podría ser su último encuentro como entrenador rojiblanco en El Molinón, pese a su crédito.

La valoración que tienen los responsables deportivos del grupo de él siempre ha sido altísima, más allá de algún roce, normal, por las circunstancias del día a día. De hecho, se le valora muy positivamente su liderazgo, mano izquierda, papel con los jóvenes y capacidad de sacar rendimiento a un grupo que llevaba tiempos complicados, sufriendo para evitar caer al pozo de Primera RFEF.

Pero sin ascenso, aunque la dirección de Orlegi Sport está por la labor de dar prioridad a esa conversación con su actual técnico antes que abrirse a otros candidatos, como Rubén Albés, las posibilidades de que el joven preparador, de 39 años, alargue su paso por el club rojiblanco, que le dio entrada al mercado nacional, se reducen de forma considerable. Sobre todo, porque tiene un importante cartel. Especialmente en el extranjero. De hecho, según pudo saber este periódico un club de Qatar está muy encima del entrenador del Sporting. Ramírez les encaja mucho. Entre otras cosas, porque conoce muy bien el país, su fútbol y estilo. Durante seis temporadas estuvo en la Academia Aspire en Qatar, curtiéndose. Luego fue asistente de la Selección Nacional sub 19. También seleccionador nacional de las categorías sub 14 y sub 17. Es decir: tiene un amplío bagaje.

Esta, la de la vuelta a Qatar, fútbol emergente, es una vía clara para un entrenador que siempre se ha caracterizado por conocer otros entornos y tener preparadas las maletas. Pero no la única. En estos meses varios clubes de Sudamérica se han interesado en su situación, y le tienen en la lista de potenciales candidatos. El verano pasado, de hecho, ya tuvo una oferta muy potente en el aspecto económico, de Barcelona de Ecuador. Ramírez apostó todo por seguir y terminar su contrato en el Sporting (2024).

Los mandamases de la comisión deportiva de Orlegi Sports mantienen como prioridad tener un encuentro con Ramírez, un técnico muy pasional y querido, al que quieren escuchar para hablar de futuro. Pero desde el Grupo también se está controlando el mercado de entrenadores, por si, como se prevé, no continúa Ramírez. Albés agrada y gusta mucho, por su estilo de juego, conocimiento de la competición y edad (39 años), con mucha ambición. Pero el gallego es seguido de cerca por varios clubes. Uno, el Levante, que cuenta con la baza de Felipe Miñambres, el director deportivo, –ahora entrenador interino–, que lo conoce muy bien de la etapa de ambos en el Celta de Vigo. Albés también está en la lista de candidatos de Cádiz, que parece avanzar por Guillermo Abascal, y tuvo opciones de dirigir al Alavés si no se hubiese acordado la ampliación de Luis García Plaza. Los responsables deportivos del club rojiblanco están al tanto de estas situaciones y tienen otros entrenadores en su cartera. Aunque mientras se mantengan las opciones de ascender, no se avanzará en ningún sentido. Después, pase lo que pase, se hablará con Ramírez.

