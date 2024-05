Las cuentas de Guille Rosas para el Sporting y su recado al Oviedo: "Me da igual, pero ojalá pierda"

"Temos que sacar seis de seis. A partir de ahí hay que esperar. Es lo que nos queda, no hay otra". Guille Rosas asume la obligación del pleno de puntos en las dos jornadas que restan para que el Sporting pueda aspirar a meterse en play-off a final de temporada. "Primero hay que ganar. Luego me da exactamente igual lo que haga el Oviedo. Ojalá pierdan, pero me da igual. De cara a la última jornada veremos cómo llegamos cada uno", dice el gijonés sobre la oportunidad de recortar los dos puntos de distancia con el sexto puesto, ocupado actualmente por el conjunto azul.

El canterano, que termina contrato en 2025, también se ha pronunciado sobre su futuro y la posibilidad de renovar. "De momento no hay conversaciones con el club para renovar. Nos sentaremos en su momento, pero en la situación actual del equipo creo que no es lo adecuado hablar de mí ahora mismo. El equipo tiene un objetivo mucho más grande que cualquier opción personal de cada uno. En el club pensamos sólo en ese objetivo", concluye.