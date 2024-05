El piropo al Oviedo y al Racing del portero del Sporting: "Están ahí por..."

Tranquilo, concentrado en lo que viene y seguro de las posibilidades del Sporting. Rubén Yáñez puso voz este miércoles al vestuario rojiblanco, que debe vencer este domingo y esperar un tropiezo de Oviedo o Racing para meterse en play-off. El guardameta del conjunto gijonés avisa de que el partido en Elda "va a ser complicado" pese a que el rival ya está salvado y evita hacer cuentas sobre otros resultados porque "todo pasa por ganar" en el Nuevo Pepico Amat. "Los otros resultados que se den ya no dependen de nosotros", afirma.

El vestuario. "Veo muy bien al vestuario. Con muchas ganas, muy dinámico. Estamos encarando la semana con una concentración máxima. Veo al equipo bien para el domingo".

Estado mental. "A estas alturas, la cabeza pesa mucho. A nivel mental tenemos que estar muy preparados, muy concentrados. No va a ser un partido fácil. El rival no se juega nada, pero son partidos que son siempre complicados y más fuera de casa".

Racing y Oviedo. "Son buenos equipos. Han demostrado que están ahí por los resultados que han sacado. Son equipos potentes que han demostrado lo que son. Nosotros ponemos el ojo a nosotros mismos. Solo pensamos en nuestro resultado, en ganar el domingo y no pensar más allá".

Aislarse. "Todo pasa por ganar el domingo. Si no ganamos, da igual los resultados que haya fuera (de ese partido). Por lo tanto, vamos a hacer nuestro trabajo, ganar el partido y luego ya los resultados que se den ya no depende de nosotros".

Cambiar por rival. "No me lo he planteado. Ellos dependen de sí mismos, y en nuestro caso todo pasa por ganar el domingo. Lo repito porque da igual mirar afuera. El Oviedo tiene un partido muy difícil. Sí que es verdad que dependen de ellos, pero el Eibar se juega algo, por lo tanto, vamos a ir a Elda con el único objetivo de ganar y sin relajarnos. El Eldense no se juega nada, pero va a ser complicado. Vamos a un campo rival, nos van a plantar cara, pero nosotros tenemos que darlo todo para demostrar que el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada ha merecido la pena".

Hipotético play-off. "Nos veo muy preparados. Hemos plantado cara a cualquier rival. Con esa escena nos tenemos que quedar. Creo que ganando este domingo, vamos a venir una dinámica muy buena. El trabajo que estamos haciendo cada semana es muy bueno. Tenemos todos los ingredientes para conseguir algo bonito".