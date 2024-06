La Federación Española comunica al Sporting que está fuera de la carrera por el Mundial

El Molinón está ya oficialmente fuera de la carrera del Mundial 2030. El Sporting ha hecho público un comunicado en el que detalla que la Federación Española de Fútbol ha informado que la candidadura del municipal gijonés está fuera de las candidatas a ser sede al finalizar, el pasado viernes, el plazo para la entrega de la documentación requerida. El club se hace eco señalando que "lamentamos que se pudiera perder esta oportunidad que, sin duda, emepezaría a beneficiar a la ciudad y a la región", y afea la falta de movimientos por parte del Ayuntamiento y el Principado para volver a sentarse a hablar durante los últimos días y tratar así de buscar una solución. "Se solicitó a las autoridades el pasado martes una reunión para entregar los estudios y propuestas a los que se había comprometido. Un encuentro que no se pudo celebrar al no haber recibido respuesta alguna", detallan.

Así es el comunicado del Sporting:

"La Real Federación Española de Fútbol ha informado este martes al Real Sporting de Gijón de que la Ciudad de Gijón y el Estadio El Molinón – Enrique Castro Quini quedarían fuera de la carrera de candidatas a sede del Mundial 2030. El plazo de entrega de la documentación requerida finalizaba el pasado viernes 7 de junio, tal y como se hizo saber a la autoridades en reiteradas comunicaciones durante la semana pasada.

Representantes de la institución que preside Pedro Rocha lo han comunicado hoy en el transcurso de una reunión virtual en la que solo han asistido el Presidente Ejecutivo del Real Sporting, David Guerra, y el Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Ramón Cuetos Lobo, aunque también estaban convocados el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. La RFEF ha informado también de que ahora se abre un periodo extraordinario de subsanación para aportar el material requerido.

El Real Sporting de Gijón solicitó a las autoridades el pasado martes una reunión para entregar los estudios y propuestas a los que se había comprometido, continuando con los trabajos del protocolo de intenciones firmado por las tres partes. Un encuentro que no se pudo celebrar al no haber recibido respuesta alguna pese a que todos estaban informados de los plazos establecidos. El Sporting confirma que dispone de los estudios económicos y del plan de financiación concluidos, cumpliendo con nuestros compromisos, y lamenta no haberlos presentado y discutido por la ausencia de las otras partes.

Lamentamos que se pudiera perder esta oportunidad que, sin duda, empezaría a beneficiar a la ciudad y a la región desde antes del gran evento global, y dejaría posteriormente un legado material e inmaterial que proyectaría internacionalmente una imagen sólida de Asturias.

El Real Sporting de Gijón ha puesto todos los medios a su alcance para conseguir que Asturias 2030 sea una realidad. Seguimos trabajando desde la posición que nos corresponde para que el fútbol, además de generar emociones, se convierta en una herramienta de transformación social y económica que ayude a los ciudadanos a tener una mayor calidad de vida e impulse el desarrollo del deporte en la región.

Por supuesto, nada desvía el foco de los objetivos deportivos en los que esta entidad trabaja sin descanso desde junio de 2022. El Club agradece a todos nuestros aficionados y a la sociedad asturiana y gijonesa en general el gran apoyo recibido esta temporada en la que la ilusión en este play–off nos está impulsando a todos quienes formamos el Real Sporting de Gijón".