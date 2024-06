Sofía prepara la quinta sinfonía en El Molinón: así es la joven pianista gijonesa protagonista en las previas del Sporting

Pocas veces, por no decir ninguna, un piano se mezcló tanto y tan bien con el ambiente de El Molinón. La gran culpable es Sofía Campo Tuero, una sportinguista de 20 años a quien su afición por el equipo llevó a el domingo, por cuarta vez esta temporada (nadie lo ha hecho más veces que ella), a orquestar los minutos previos al partido con un repertorio adaptado a los habituales cánticos del municipal gijonés. "Es algo muy bonito, muy ilusionante. Es increíble poder participar de esta manera", confiesa. Ella, como muchos seguidores rojiblancos, mantiene la fe en darle la vuelta a la eliminatoria en Barcelona: "Ojalá vivamos la final del play-off de ascenso en El Molinón. Hay que confiar".

Hay en el Sporting una serie de canciones imprescindibles dentro del ceremonial que acompaña el equipo. Sofía Campo ha versionado "una decena de ellas", con especial debilidad hacia para la de "Real Sporting te quiero…". La misma cuya letra empieza con "tenía 4 años, mi padre me llevó, a ver al Real Sporting, a ver al campeón". Es la historia de muchos y también la suya. Con matices. "Mi madre siempre fue muy del Sporting y yo sigo al equipo desde pequeña Me hice abonada justo después del último descenso a Segunda", explica. Sufridora como la mayoría de rojiblancos, entonces no sabía cómo sus dos aficiones, la del fútbol y la del piano, se unirían para hacerla popular entre el sportinguismo.

"La temporada pasada compartí en redes sociales una serie de canciones que se cantan en la gradatocadas a piano. Gustaron mucho. Coincidió con que el Sporting estaba llamando a artistas para animar las previas en el campo y me ofrecieron ir", detalla esta gijonesa, estudiante de segundo de Matemáticas, y aferrada a un piano desde los tiempos en los que descubrió la música en el Colegio Ecole. Tras una década formándose junto a la profesora de piano Yolanda Rodríguez, Sofía puede presumir de haber tocado en un gran escenario como el de El Molinón en los partidos ante el Mirandés, Zaragoza, Cartagena y el último en casa, ante el Espanyol.

"Esta vez toqué justo debajo de la grada de animación. Oía más a la gente que al piano. Todos participamos en los partidos de alguna manera, pero hacerlo así te hace sentir más dentro de todo", concluye. Sofía se despide con un deseo para el próximo partido: "Vamos a meternos pronto en el partido con un 0-1 y luego ya se verá, se puede".

