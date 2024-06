Un viaje de fe: "Creemos en la remontada"

"¿Quién dijo que no somos capaces de meter dos goles? Tengo claro que ganamos 0-2 y nos clasificamos. Voy con toda la ilusión del mundo". El que habla es Luis Pereda, presidente de la Peña Inter, decana de los colectivos de aficionados, y uno de los socios más longevos del Sporting. Mañanas será de los que se echarán a la carretera, en el autobús de la Federación de Peñas, para poner rumbo a Barcelona. Y tras el partido, de nuevo a tomar posición en el asiento para volver a casa. "Son dos noches de dormir en el autobús, pero merecen la pena, vamos a conseguirlo", cuenta. Pereda es uno de los más de 600 aficionados rojiblanco que estarán este jueves animando en Cornellá en busca de la remontada. Igual que Mari Carmen Llorca, que viajará en el mismo autobús, o que el joven Lucas García, que se desplazará en avión. "Creemos en la remontada y que vamos a tener que viajar otro partido más para jugar fuera", transmiten con ilusión reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en el Puerto Deportivo. "Este equipo ya nos demostró que compite con cualquiera y que puede ganar a cualquiera", subrayan con entusiasmo.

Por la izquierda, Mari Carmen Llorca, Luis Pereda, Lucas García y Lucas Sánchez, ayer, en el puerto deportivo de Gijón. | Marcos León / Pablo Antuña

Mari Carmen Llorca no duda en que la esperanza no se debe perder nunca en el fútbol. "Hace quince días también el Racing se iba a clasificar seguro para el play-off y no están aquí. Ese ejemplo tiene que servir para darnos cuenta de que en el fútbol puede pasar cualquier cosa", enfatiza, mientras pronostica también un 0-2 para el duelo ante el Espanyol.

Yiyi León, Rodrigo Buznego y Abel Buznego. / Pablo Antuña

Algo más optimista es el joven Lucas Sánchez, que minutos después de acabar el partido de Elda ya estaba sacando el billete de avión para Barcelona. "Lo cogimos para ir cinco amigos. Además, después se apuntaron mi hermano y mi madre, que tendrán que ir en coche", comenta, para añadir después: "Tuvimos suerte de que nos tocaron las entradas, pero nos hubiéramos buscado la vida de todos modos para ir". En su caso cree que el Sporting ganará 1-3, y confía en una pieza fundamental para el ataque. "Creo que va a marcar Campuzano", indica. "Tengo también mis esperanzas en él, quiero que juegue, pero espero también que Mario González por fin demuestre el motivo por el que fichamos", contesta a su lado Luis Pereda.

Los integrantes de la Peña Quini de Barcelona, que estarán en el partido de Cornellá. / Marcos León

Serán muchos los aficionados que partirán de diferentes puntos de Asturias por carretera y avión hasta Barcelona, a pesar de ser un partido en día laborable, que impide que muchos puedan cuadrarlo. "Pedí dos días en el trabajo para poder ir", relata Lucas García. En Cornellá estarán por ejemplo Yiyi León, Rodrigo Buznego o Abel Buznego, de la Peña Casa Kilo. O Juan Luengos, de la Peña El Cruce de Llanera. Y también Coral Álvarez, secretaria de la Federación de Peñas Sportinguistas. "Tuvimos opciones de ganar. Es cierto que está ahora complicado, pero nunca se sabe, la ilusión la tenemos y hay que creer que puede acabar bien", afirma.

En Barcelona aguardan con muchos nervios la treintena de socios de la Peña Quini que verá el partido. Será la segunda vez que puedan ver a su Sporting en la ciudad catalana. Por eso se han volcado para la ocasión, para organizar una fiesta de encuentro a las 18.30 horas para los seguidores rojiblancos en la plaza de la Sardana, que sirve para animar la previa. "La derrota nos cayó como un jarro de agua fría, pero tenemos que animar al equipo desde la grada con más fuerza que nunca", cuenta Javi Bazán, directivo de la Peña Enrique Castro Quini de Barcelona. "Durante la temporada demostramos ser un equipo bastante fiable, cuando toca dar la talla cumplimos, esperemos que vuelva a pasar. Tenemos confianza en la remontada", añade.

Javi Bazán, nacido en Alicante pero con raíces familiares en Langreo, se asentó con el paso de los años en Barcelona, donde se juntan casi medio centenar de aficionados del Sporting para vibrar con su equipo de la distancia. Esta vez les tocará afrontar, junto a buen puñado de asturianos que se desplazan para el partido, de una cita determinante, que puede significar el final del curso, pero que confían todos ellos en que se pueda llegar a la última eliminatoria del play-off. "Seguro que nos clasificamos y que tenemos que ir mirando la forma de conseguir estar en Eibar o en Oviedo. Aún nos queda Sporting por disfrutar este año", resaltan.

