Vuelven las pintadas a Mareo.... con mensaje especial: ¿cómo se gestó el grafiti en las instalaciones del Sporting?

"Soy del Sporting cerrado y claro que nos va a salir bien". Gabino Álvarez Pérez-Espinosa se ha encargado de hacer lucir en Mareo uno de los lemas a los que se ha abrazado el sportinguismo en los últimos días para sacar adelante la eliminatoria con el Espanyol por el play-off de ascenso a Primera. El lema "Nos va a salir bien" puede verse ahora en forma de grafiti sobre la pared del edificio que hace funciones de almacén en las instalaciones rojiblancas. "Cuando me dijeron si estaba dispuesto a pintar en Mareo, no me lo pensé".

Nacido en Oviedo y con "la mitad de la familia gijonesa por parte de mi madre", Gabino Álvarez, de 29 años, es un artista multidisciplinar conocido también artísticamente como "Karas tristes". Su sportinguismo, y su relación de amistad "con un trabajador del club que me comentó la idea", puso en marcha un grafiti que acompaña en Mareo a un lema impreso, días atrás, en una de las vallas que separa la zona de aparcamiento con el acceso a las oficinas. "El grafiti es para mí un hobby y, aunque llevaba años sin pintar, me ha hecho mucha ilusión que hayan contado conmigo", explica.

Gabino Álvarez, inmerso ahora en un proyecto "de una marca de ropa en la que plasmo mis diseños", seguirá el partido ante el Espanyol con el convencimiento no solo de que el Sporting obtendrá la victoria en el Stage Front Stadium. Va más allá y mira con ambición el desenlace de la temporada. "Es que yo veo al equipo este año en Primera División, vamos a subir fijo", asegura el encargado de pintar de esperanza Mareo.