Muere una mujer al caer en un depósito de agua en Barcelona

Una mujer de 71 años ha muerto este sábado al caer en un depósito de agua de 1,5 metros casi vacío en Cabrera d'Anoia (Barcelona) cuando lo estaba limpiando, en una zona de su propiedad.

Su marido ha comunicado el siniestro y se han desplazado cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat, además de dotaciones de Mossos d'Esquadra y personal del SEM, según un comunicado de Bombers.

Una vez rescatada, la han intentado reanimar con recuperación cardiopulmonar pero no ha sido posible salvarla.