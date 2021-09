"Mientras uno me sujetaba, el otro me rajó el cuello con un cúter"

Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2018 por la tarde en un negocio de lavado de coches. Cuatro días antes, uno de los acusados había sido despedido y reclamaba a su jefe que le pagara el finiquito. Aquel día, el extrabajador y su hermano, marroquíes de 28 y 30 años, se presentaron allí para reclamar la deuda. Cuando la mujer del propietario del negocio llegó, los dos acusados comenzaron a amenazarla, según han explicado varios testigos. "Uno de le dijo que iba a matar a sus hijos y a pegar fuego al lavadero", ha contado el empleado que fue atacado. "Yo les reprendí. Estaban abusando de una mujer y les dije que lo arreglaran entre hombres", ha explicado. Según su relato, uno de los hermanos le pegó un puñetazo en la mandíbula. "Intenté defenderme, pero uno de ellos me aguantó las dos manos por la espalda y el otro me hizo un corte en el cuello con el cúter. Si no llega a partir la hoja, me mata", ha contado la víctima, de 58 años.

El hombre sufrió una herida de 15 centímetros de longitud y tuvo que recibir varios puntos de sutura. La forense que lo examinó ha explicado que el ataque no afectó a ningún órgano vital y le ha dejado una gran cicatriz como secuela. La víctima ha negado haber atacado antes a sus agresores con un palo, hechos por los que la fiscalía pide para él una multa de 720 euros por dos delitos leves de lesiones.

La encargada del negocio ha ratificado que sufrió graves amenazas de muerte por parte de los dos acusados. Ha explicado que vio como uno de ellos propinaba un puñetazo en la cara al perjudicado, lo que provocó una pelea. "Fui a buscar a otro trabajador y al salir vi que [la víctima] tenía un tajo en el cuello", ha explicado.

Los dos sospechosos, por su parte, han negado que intentaran matar a su excompañero. El supuesto autor del corte ha reconocido que durante la riña esgrimió un cúter y lo blandió ante la víctima. "Mi hermano no estaba sujetándole. Yo llevaba el cúter para asustarle y él se tiró hacia mí", ha afirmado. "No sé si le di o si es una mentira suya", ha dicho sobre la herida en el cuello del perjudicado. El otro procesado ha negado haber agarrado al hombre. "Yo solo los separé. No vi si mi hermano le cortaba en el cuello ni sé cómo se causó la herida", ha declarado. Ambos han afirmado que la víctima les atacó con un palo, que lograron arrebatarle, durante la riña.