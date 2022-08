Buscan al autor del atraco "de película" a un supermercado de Sariego

"Estamos que no nos lo creemos, ha sido como una película". Los trabajadores del supermercado Covirán de Sariego están en shock tras el atraco a punta de pistola sufrido este viernes a mediodía, con el comercio lleno de gente. "Es que no te esperas que pueda suceder algo así, a la hora que fue y en un sitio tan pequeño donde nos conocemos todos", aseguran con el susto en el cuerpo.

Un varón que llevaba gorro de lana y mascarilla puso una pistola, posiblemente simulada, en la espalda de una trabajadora, para exigirle la recaudación, unos 1.700 euros. Actuó, según explican, "tranquilo". Tanto, que los clientes no se percataron de lo que ocurría. Fue cuando el ladrón echó a correr cuando los empleados dieron la voz de alarma y los compradores salieron tras él, para verlo huir a bordo de un coche del que, según confirma la Guardia Civil, obligó a salir a su ocupante.

"Sólo queremos que lo detengan y que no pasen más estas cosas. Es un pueblo pequeño, pero está lleno de gente de fuera en vacaciones. No pensábamos que algo así pudiera ocurrir aquí precisamente", confiesan. Y añadieron: "Fue igual que una película, que no sabes ni cómo reaccionar".