Caso Daniel Sancho, en directo: última hora del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

Rodolfo Sancho define como "absoluta mentira" que nunca haya dado el pésame a los Arrieta

El actor español Rodolfo Sancho aseguró este jueves que "es una absoluta mentira" que no haya transmitido sus condolencias a la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por cuyo supuesto asesinato premeditado ha sido juzgado en Tailandia su hijo Daniel Sancho. "Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia (de Arrieta), que no he presentado mis condolencias", dijo hoy Rodolfo Sancho a la salida del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), donde concluyó este jueves el juicio contra su hijo. "Es una absoluta mentira", subrayó el actor, quien añadió: "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien".