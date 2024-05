El padre de la niña asesinada por su madre en Barcelona: "Nunca te olvidaré, mariposa"

Los Mossos bautizaron la investigación del asesinato de la pequeña Yaiza, de cuatro años, a manos de su madre, Cristina Rivas, como el caso Papallona (mariposa en catalán), porque iba a participar como tal en un espectáculo de su colegio. Este martes, Sergio Peiró, el padre de la niña, ha escrito una carta en la que ha mostrado su agradecimiento al juez que ha condenado a la procesada a prisión permanente revisable y al jurado popular, "que acudieron día a día a escuchar una historia de pura maldad, que ha dejado rota a toda una familia: a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los amigos, a las profesoras". "Se ha hecho justicia, aunque la justicia nunca nos devolverá a Yaiza. Nunca te olvidaré, mariposa", remarca en la misiva.

Sergio recuerda que dentro de pocos días se acerca el cumpleaños de Yaiza, pero "todavía no he podido pensar que podríamos hacer este año para celebrarlo". La pequeña cumpliría ocho años. "Seguro que ya me leerías tú los cuentos y habrías empezado a multiplicar y a dividir. Me hubiera gustado ayudarte. Pronto hará tanto tiempo que no te veo como los años que pude disfrutar a tu lado. Qué pena que fueran tan pocos, Yaiza", asegura el padre de la pequeña, asesinada el 31 de mayo de 2021 por su madre. Primero le dio unos sedantes y horas después la asfixió.

El padre de la niña reconoce que mucho tiempo soñó que un día abriría los ojos y la volvería a ver de nuevo a su hija, como si todo hubiera sido "una pesadilla". Para no "despertar del sueño", se pasó meses "sin abrir la puerta de tu habitación". "Pero todo esto ya lo sabes. Lo hemos hablado en el cementerio cada vez que cambio las flores", relata con dolor. "Las últimas semanas han sido muy duras y te tengo que confesar que he dejado un poco de lado la promesa que te hice. Sé que te dije que saldría adelante. Y lo volveré a intentar, te lo prometo. Espero que a partir de hoy sea un poco menos difícil, cuando ya sabemos la decisión del juez. Todos en el tribunal han podido ver que eras una niña maravillosa que se merecía una vida feliz, como la que tenías antes del 31 de mayo del 2021", asegura Sergio en la carta dirigida a su hija.

Una madre manipuladora

En los agradecimientos, el padre de la menor dedica unas palabras a Concepción, la abuela materna y madre de la procesada, que en el juicio afirmó que su hija era una "manipuladora". "Tenía la obsesión de que no quería que la niña estuviera con otra mujer", dijo en alusión a la nueva relación del padre, que según ella desencadenó el acoso. La mujer relató que tenía muchos enfrentamientos con su hija, a la que afeaba haber engañado a su expareja. Además, explicó que ella también tuvo varias relaciones tras la relación. "Te manipulaba, te hacía sentir como que ella siempre tenía la razón, decía muchas mentiras", detalló la abuela, quien añadió que ella "estaba mal psicológicamente" por culpa de su hija.

Sergio escribe: "Conchi, sé que tu vida también se rompió aquel día y te agradezco muchísimo que hayas defendido la memoria de tu nieta". El padre de Yaiza también da las "gracias de corazón" al fiscal y a sus abogados, "que han conseguido que las mentiras no tuvieran cabida en la sentencia". Y a su psicóloga, "que se me ha hecho imprescindible durante todo este tiempo".