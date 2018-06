Sálvame: la Policía acude a Telecinco y echan a un colaborador del plató

Estaba siendo una tarde más o menos tranquila (dentro de lo que eso puede suponer en un programa como Sálvame) cuando, sin previo aviso, el actual presentador del formato de las tardes de Telecinco (el ex concursantes de Gran Hermano Kiko Hernández), ha suspendido el programa y le ha comunicado a Gustavo González que debía acompañarlo fuera de las instalaciones de Mediaset porque la Policía Nacional se había presentado en Telecinco y quería hablar con él.

Las circunstancias personales del periodista del corazón Gustavo González son más que conocidas: no en vano el propio colaborador fue noticia durante meses por su relación con María Lapiedra. Por eso, ante el temor de que pudiera estar involucrado en algún delito (cosa por otra parte poco probable), Telecinco decidió interrumpir el programa en directo para darle la noticia de la presencia de la Policía en plató. Bueno, por eso y porque vende mucho decir que hay una patrulla buscando a un colaborador. No vas a esperar a la Publicidad y desaprovechar esa oportunidad.



Trena

Como no podía ser de otra manera al cocer todo menguó. El propio Gustavo explico que había salido del plató sólo para recoger una notificación. Pero siguió la coña. Evidentemente. "¿Se lo llevarán a la trena?", llegó a insinuar el propio Twitter oficial de Sálvame a la hora en la que Kiko Hernández anunciaba la presencia de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el plató. Todo por el show.



Traidor

Pero ahí no acabaron la emociones de la tarde en Sálvame. Al principio del programa Kiko Hernández había anunciado que una persona de su propio programa (es suyo ahora que lo presenta) le había seguido a casa y había vendido unas fotos muy personales suyas. Al final de la tarde el propio Hernández desvelo quién había sido el traidor: Gustavo González. El periodista aseguró que tenía "la conciencia muy tranquila" y reconoció haber intermediado con una revista para vender las fotos de Kiko en su nuevo hogar. El presentador "flipó" y expulso a González del plató no sin antes advertirle. "Hablaremos el lunes", le dijo (tal y como informa la propia web de Telecinco). El programa tampoco iba a dejar pasar ese cebo para que los espectadores vuelven a engancharse toda la tarde del lunes. Eso sí González no acaba en la trena, claro. O si la Policía no vuelve a Mediaset a por otro de sus colaboradores. Veremos que pasa.