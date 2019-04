La noticia que esperan todos los fans de The Good Doctor en las próximas semanas

Si hay algo que parece claro en el panorama televisivo nacional en lo que a los meses estivales se refiere es que las grandes cadenas (tanto grupos privados como Mediaset y Atresmedia como el ente público de RTVE) es que los directivos no están dispuestos a gastar demasiado dinero en julio y agosto para rellenar su programación. Más bien al contrario. Son meses de poco consumo (lo dicen todos los estudios y los controles de audiencia diarios) y por eso no se estrenan series nacionales ni se apuesta por programas como los realitys que durante el resto del año llenan las programaciones. Pero hay productos que de vez en cuando destacan. Y ese es el caso de The Good Doctor., una de las series revelación del año pasado.

Cuando se pensaba que en España ya no triunfaban las series extranjeras (se dejaron de emitir en muchos canales como consecuencia de la gran competencia que suponían las web pirata que permitían descargar los capítulos apenas unas horas después de que se emitieran en sus países de producción), ha habido dos casos que han sorprendido sobre todos los demás: el de The Good Doctor en Telecinco y el de el Cuento de la Criada en Antena 3, ambas producciones estrenadas por los principales canales de Atresmedia y Mediaset el verano pasado.

En el caso del doctor autista que ha triunfado en todo el mundo de la mano de los creadores de House la gran pregunta ahora es cuándo va a emitir Telecinco la segunda temporada de la serie. Pues tenemos buenas noticias para los seguidores de esta producción: Mediaste ya ha comprado los derechos de emisión de esta segunda tanda de capítulos y se espera que se estrenen este verano.

Y es que la gran pregunta que se hacen ahora los seguidores de la serie es cuándo se va a estrenar en España en abierto (en canales de pago ya se pudo ver en los últimos meses en AXN). Pues a pesar de que no hay datos que permitan afirmarlo lo cierto es que parece que Telecinco la guarda otra vez para el verano. No en vano hace meses, en cuanto acabó la primera tanda de capítulos, ya anunciaron lo que vendría y dejaron ver a los espectadores apenas unos minutos de la segunda temporada desvelando (por otra parte) una de las preguntas más importantes que habían quedado en el aire. La lógica hace pensar que Telecinco espere tan sólo unas semanas más para anunciar la vuelta de The Good Doctor. Los fans están ansiosos.