La imagen con la que los espectadores intentan demostrar el "tongo" de la edición de Supervivientes de este año

La edición de este año de Supervivientes no está pasando desapercibida para casi nadie. Y no sólo por la presencia de Isabel Pantoja. La tonadillera se lleva, evidentemente, casi todos los comentarios que pululan por las redes sociales. Pero su caso no es el único del que se habla. Ni mucho menos. Los espectadores han vuelto a unirse en esta ocasión para criticar el "tongo" que a su juicio hay en el programa, en donde (aseguran), se beneficia a unos concursantes frente a otros. Muchos de los que siguen el programa (unidos bajo el hastag "somos la audiencia" que ya utilizaron durante Gran Hermano Dúo), han difundido a lo largo de las últimas semanas una imagen con a que intentan demostrar "los tongazos" en los que a su juicio cae Mediaset.



Para demostrarlo muestran la imagen de la prueba del fuego a la que se somete a los concursantes: a Carlos la llama le pilla de lejos, a Omar le llega casi al pecho. A continuación reproducimos la imagen para que podáis juzgar por vosotros mismos. La foto ha generando gran polémica. "No somos tontos", aseguran en su Twitter.





Queremos que vuelva el #somoslaAudiencia para #Superviviventes2019 estamos cansados de los TONGAZOS DE MEDIASET.



RT el video para que vean que no somos TONTOS



Supervivientes vivirá hoy una de sus noches más especiales. O más bien una de las más esperadas. No en vano la espantada de las Azúcar Moreno (que supuestamente tendrán que pagar una multa por dejar el programa), obligará esta noche a sumar algún nuevo concursante al programa. Lo cierto es que no hay ni quinielas. Pero para que se cumplan los plazos y todo salga según lo previsto parece claro que Telecinco tendráde la que viven todos los programas de la factoría Mediaset.Lo cierto es que a Telecinco parece quele ha venido bien introducir a Isabel Pantoja dentro del formato de supervivencia. No en vano hacía años que no se veían audiencias como las que ha conseguido en las últimas horas la tonadillera. Además la presencia de Pantoja en el isla es parte de todo un contrato más grande que han firmado entre las partes y que supone que a lo largo de los próximos meses la cantante forme parte de varios de los programas de Telecinco. Entrevistas y hasta participación como jurado de un concurso. Todo en un mismo lote que ahora acaba de empezar y que según algunos medios tendría una importante contraprestación económica.