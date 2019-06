Una protagonista de Erkenci Kus contra la espada y la pared

Ahora que Can y Sanem vuelven a estar juntos y que todo parecía que iba a trascurrir con buen pie para los novios, surgen nuevos intereses que pueden dar al traste con los plantes de la pareja. Lo que nadie se esperaba es que la persona que se va a meter entre ambos fuera a ser el pequeño de los Divit, el hermano del propio Can. Sanem quiso dar un paso adelante y dejar bien claro que las cosas no pueden seguir así y que hay gente intentando entorpecer la buena marcha de las cosas. "No sabes de lo que son capaces, todo está en juego, Can, tu, yo, la empresa, todo. Aylin y Fabri, están jugando sucio con Can. Te lo advierto, no lo empeores todo, no seas tan malo", dijo Sanem a su cuñado. Pero el hermano de Can tiene otros planes. Erkenci Kus, Pájaro Soñador, acelera ahora la trama sobre los dos enamorados de cara al verano.

Emre cree que Sanem está siendo ingenua y que ha caído en la trampa del italiano y su socia. "Hiciste un trato estúpido y ahora lo vamos a pagar todos", le espetó a la joven. Sanem quiso defenderse de las críticas de Emre y apeló a su relación, "cometí un error, pero él es tu hermano, ¿Cómo puedes ser tan malo? Todo es un juego y yo estoy en él". Por su parte, Emre, no quiere dar su brazo a torcer y quiere que Sanem haga algo y renuncie a parte de lo que hoy es su vida. "Te propongo algo, sal de esta empresa y de la vida de Can y enviaré a Aylin tan lejos como puedas, ¿aceptas mi oferta?". Esa es la prupuesta que Sanem tiene encima de la mesa, debe decidir si seguir adelante con Can, pero renunciar a tener una vida tranquila o abandonar a su pareja y a la empresa en la que ambos trabajan y olvidar así todos los problemas que Enzo Fabri, Aylin y Emre le pueden causar.

La vida de Can parecía que iba a protagonizar por fin una historia de amor sin fin con Sanem, pero las cosas no terminan de arreglarse. Además, las fans de Erkenci Kus, Pájaro Soñador están un tanto mosqueadas con los planes de Divinity para con la serie turca de cara al verano. De momento tendrán que esperar para saber como hace la cadena de Mediaset para finalizar esta temporada. Teniendo en cuenta el que los capítulos se acortan para hacerla más larga que la original podríamos estar hablando de que cuando en Turquía la serie está a punto de terminar su segunda temporada, aquí en España, aún no se ha llegado al final de la primera.