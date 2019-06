Estos son los planes de Divinity para Erkenci Kus de cara al verano

Con la llegada de las vacaciones y de la temporada estival de televisión se avecinan cambios para la serie turca de moda. Si en los últimos días contábamos como Erkenci Kus, Pájaro Soñador, se había colocado ya por encima de Kara Sevda en muchas de las ocasiones, ahora queremos contarte qué sucederá con las aventuras de Sanem y Can durante el verano. Los planes de Divinity pasan por apurar este mes de junio para avanzar en la primera temporada de Erkenci Kus y lograr así fidelizar a sus fans.

De momento Can y Sanem tienen trabajo pues tienen que sortear los planes de Enzo Fabri y la despechada Aylin, pero tienen todo un mes por delante para avanzar en su relación. Divinity ha programado para lo que resta de mes un evento especial denominado "Un junio sin palabras" en el que ofrecerá el final de sus series turcas de cabecera y las dejará descansar hasta el mes de septiembre. Can, Sanem, pero también Kemal, Nihan y Emir, de Kara Sevda, se van de vacaciones. El viernes 7 de junio la primera serie turca llega a su final, Stilleto Vendetta. Después será el turno de Erkenci Kus y finalmente Kara Sevda vivirá su gran broche de oro tras varios meses encabezando las listas de éxitos de la cadena de Mediaset. Durante todo este tiempo no han faltado tampoco las protestas de las fans de la serie cabecera de Divinity, pero ahora con la llegada de su recta final parece que todo se va olvidando poco a poco.

Kara Sevda, amor eterno, Sühan: Venganza y amor, Stiletto Vendetta y Erkenci Kus, Pájaro soñador, son las series turcas más destacadas de Divinity y ahora se han sumado Kuzey Güney y Amor en blanco y negro. Las tardes han sido teñidas del color rosa de Divinity y la cadena lidera la TDT en es franja horaria. Buen ejemplo de ello son los más de medio millón de personas que siguieron el pasado 20 de mayo uno de los capítulos más cruciales de Kara Sevda. Erkenci Kus, Pájaro Soñador es, según los datos de la cadena de Mediaset, ha visto incrementada su audiencia en un 40% desde su primera edición, lo que la convierte en la serie más destacada de Divinity y solo a 80.000 espectadores de llegar al récord de Kara Sevda. Erkenci Kus, Pájaro Soñador es la revelación de la temporada y ahora le toca descansar para volver con fuerzas tras el verano.