El zasca más aplaudido de Fran Pasapalabra a una internauta que le increpó

Muchas veces salir en la tele te expone a ciertos comentarios que no tienen porqué resultar de tu agrado. Algo así lleva tiempo pasándole a Fran González, el crack asturiano el rosco de Pasapalabra. Es cierto que casi todo el mundo quiere al asturiano, que se ha ganado a gran parte de la audiencia. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no le salgan los llamados "trolls" o que alguien no le lleve la contraria por redes sociales. Algo así le pasó hace tiempo en su vuelta a Twitter, una red social de la que llegó a ausentarse durante un tiempo y que ahora mismo vuelve a tener cerrada.

En un momento determinado una tuitera le "reprochó" con cierto tono de humor que no hubiera sabido una respuesta a lo que González contestó: "desde casa se ve todo mucho más fácil". Y su respuesta no podría ser más acertada. Todos los que han acudido a programas de televisión están de acuerdo. Es mucho más sencillo saberte las respuestas en el salón de tu casa que en plena grabación de un programa al que llegas con los nervios propios de estar en televisión y en no pocas ocasiones casi sin haber dormido.

Lo cierto es que este asturiano vecino de Colloto y licenciado en Biología se convirtió durante más de un año en todo un experto en Pasapalabra. Y no sólo porque durante años, antes incluso de plantearse aterrizar en el plató de Telecinco se dedicara a estudiar todos los capítulos que se habían emitido. También lo es porque consiguió batir todos los récords y ya es el que más roscos ha completado de toda la historia del formato en España (tanto durante su anterior emisión en Antena 3 como en la actual en la principal cadena de Mediaset).