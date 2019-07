Fran Pasapalabra, víctima de una confesión medio año después de dejar la televisión

A pesar de que hace medio año que no sale en la pequeña pantalla sus fans no le olvidan. Fran González, el crack asturiano del rosco que logró a principios de este año llevarse un bote millonario en el concurso más conocido de la televisión en España, ha vuelto a ponerse de actualidad. Varios internautas se han dado cuenta de una simpática confusión: cuando buscas Fran González (el exfutbolista) en Google el buscador más utilizado del mundo te devuelve como primer resultado la página de Wikipedia en la que se habla del jugador pero ojo, en la foto no sale el deportista. El que sale en la imagen que acompaña la información es la de Fran González el asturiano que participó en el formato de Telecinco.

Pero esta no es la única razón por la que muchos se están acordando estos días de González. El hecho de que Los Lobos (los cuatro amigos que desde hace dos años participaban en el programa Boom de Antena 3), ganaran el pasado lunes el bote del concurso y se llevaran a casa más de seis millones de euros hizo que muchos rememoraran en redes sociales el momento en el que Fran ganó el bote.

Y es que había muchas cosas coincidentes entre ambos momentos que ya forman parte de la historia de la televisión. El primero de ellos fue el "spoiler" que las propias cadenas (tanto Antena 3 como Telecinco) hicieron en su día de lo que iba a pasar.

Conscientes del interés que despertaban ambos concursantes (tanto Fran como Los Lobos llevaron a Pasapalabra y Boom a niveles de audiencia más que importantes), los canales de Mediaset y Atresmedia anunciaron días antes lo que iba a pasar sin concretar (eso sí), el día exacto en el que se entregaría el premio. No en vano todo el mundo quería ver ese momento.

Y de pronto llegó la noticia. Y se produjo otro récord de audiencia. El momento en el que Fran se hizo con el premio lo vieron el 26 por ciento de los espectadores. Un dato un poco mejor lo hicieron Los Lobos. Su máximo éxito en Antena 3 lo vieron el 28 por ciento de los espectadores. Aunque bien es cierto que ambos datos no son del todo comparables. Antena 3 emitió el concurso en prime time mientras que Telecinco decidió no alterar la hora en la que emitía Pasapalabra, antes del informativo de la noche de Pedro Piqueras.