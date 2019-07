Can Yaman en su peor momento

Siguen sin llegar buenos momentos para los protagonistas de Erkenci Kus y ahora, tras el anunciado final de la serie para el próximo mes de agosto, siempre hablando de su emisión original en Turquía, ahora los rumores sobre cómo terminará una de las telenovelas turcas más seguidas en España no dejan de extenderse. Todo el mundo espera que Can y Sanem terminen juntos, pero según las publicaciones llegadas desde el país otomano todo podría saltar por los aires. Los guionistas turcos son muy aficionados a finales que nadie espera, hay que recordar el final de Kara Sevda, uno de los más tristes jamás escritos. Ahora el turno podría llegar para Sanem, Can y todos sus compañeros de la serie que emite Divinity, Erkenci Kus.

Lo que ahora mismo se rumorea en las revistas sobre televisión, en las webs dedicadas a las ficciones turcas y en las redes sociales de aquel país es que Can y Sanem no terminen juntos y su amor se desvanezca con el final de la serie. Esto no es precisamente lo que las fans españolas de la novela esperan. De hecho, en redes sociales ya se han pronunciado en numerosas ocasiones pidiendo que el amor venza y que la pareja pueda finalizar como todos esperan, pasando por el altar.

Los problemas no cesan para los personajes de Erkenci Kus, pero tampoco para los actores que interpretan a los más queridos de la serie. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han pasado las peores vacaciones en mucho tiempo. El primero ha visto como le llamaban a filas y ha tenidos que dejar de lado sus compromisos actorales por un tiempo, tiene que cumplir con su país. Ella, Demet, ha visto como los rumores de una posible separación en la vida real la persiguen allá por donde va, en una fiesta, en una boda o de vacaciones por el mediterráneo. Ambos han visto también como su casero los desahuciaba y tenían que buscarse una nueva casa. La pareja compartía una gran villa a orillas del Bósforo, pero la casa ha sido vendida por lo que su alquiler ha finalizado. Ahora los dos buscan donde seguir con su historia de amor, aunque la prensa turca busca como demostrar que no están juntos, mientras ellos se defienden. Can y Demet no comparten su amor en público pues son muy celosos de su intimidad, no quieren que precisamente esa sobreexposición pueda romper su relación o su carrera artística.