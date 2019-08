Terelu Campos estalla por las acusaciones contra ella: "No para de vender su cáncer, es una vaga que vive de su madre"

Terelu Campos y su hermana Carmen afrontan esta tarde una de sus entrevistas más difíciles en Telecinco. Las dos hijas de la conocida presentadora María Teresa Campos han acudido al programa Viva la Vida de Mediaset (un formato en el que colaboran y en el que están contratadas desde hace meses), con el objetivo de contestar a todas las acusaciones que a lo largo de toda esta semana han caído sobre ellas. No parece que las Campos estén viviendo su mejor momento.

Al supuesto mal momento que parece estar viviendo la relación de su madre con su novio Edmundo se suman los supuestos problemas económicos que estaría atravesando Terelu Campos. La presentadora ha tenido que poner a la venta el ático en el que vive en Madrid. Y ha tenido, además, que enfrentarse a numerosas críticas por parte de los que fueran sus compañeros en el programa Sálvame de Telecinco, que han cargado duramente contra Terelu y su hermana.

Terelu Campos aseguró hace días en una entrevista concedida a una conocida revista de tirada nacional y especializada en temas del corazón que había decidido vender la casa porque ese es el domicilio en el que pasó un cáncer y eso le trae malos recuerdos. "No para de vender su cáncer, no habla de otra cosa", llegaron a decir en Sálvame a lo largo de esta semana. Mila Ximenez fue una de las colaboradoras del formato de las tardes de Telecinco que de una forma más dura y contundente cargó contra la Campos.

"Llevan años viviendo de su madre tanto Terelu como su hermana, son unas vagas, que empiecen a trabajar y que dejen de hablar de su madre verás como entonces nosotros dejamos de hablar de ella", afirmó. "Tienes que dar una entrevista al mes a una revista para llenar la nevera porque sino no tienes dinero", llegó a insistir Kiko Hernández, otro colaborador del programa.

Terelu y Carmen aseguraron hoy como respuesta que "siempre que hablamos sube el pan". "Yo no se que pasa pero supongo que hay gente que genera un interés especial pero yo siempre he sido positiva y siempre he intentado tomármelo todo con buen humor", aseguró Terelu en una entrevista con Sandra Barneda, la que durante el verano está siendo la conductora del programa del fin de semana por las tardes en Telecinco. A buen seguro la entrevista le va a reportar a la cadena buenos índices de audiencia. Las acusaciones a las que deben contestar no son pocas.