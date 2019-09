La confesión de Mercedes Milá sobre Gran Hermano: "Sufrí críticas pero, al final, me han dado la razón"

A punto de dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada de trabajo, Mercedes Milá volvió a recordar su paso por el formato de Gran Hermano en la presentación de los nuevos capítulos de Scott y Milá. Con la sinceridad que le caracteriza, Milá aseguró que los que tanto la criticaron en su salida del formato, ahora han terminado dándole la razón.

-¿Cómo vas a empezar?

-Lo tenéis en Instagram, es el programa del amor, es especialmente bonito porque lo propuse yo, el amor es lo más, hay muy poca gente que no sabe que es el amor como el presidente de Estados Unidos que no sabe lo que es el amor.

-Tú entraste en la depresión por amor...

-No, fue por exceso de trabajo de Gran Hermano. El amor es una fortaleza de la que hay que hablar, hay decisiones muy curiosas.

-¿Has notado cambio de GH aquí?

-Trabajamos mucho, grabamos muchas horas, Gran Hermano son tres meses de intensidad, en este caso me tratan muy bien, tenemos días de descanso, no se puede comparar. Aquí les interesa que las propuestas las haga yo, a veces me han convencido ellos a mí como el caso ecológico que a mí me aburría.

-¿Has visto GH?

-En directo no lo vi, lo vi grabado, me hace mucha ilusión, me encanta escuchar la música, la ilusión de los participantes, no me gustó nada que pusierais todo amarillo porque ahora os estáis vengando de mi porque no estoy.

-¿Esperabas que durara tanto este formato?

-No sabíamos nada, sufrí muchas críticas pero al final me han dado la razón, el formato GH seguirá siempre con famosos y anónimos porque siempre hay interés sobre lo que pasa.

-El año pasado no hubo el de anónimos no fue igual que cuando estabas tú...

-Eso depende del casting.

-¿Cómo estás tras perder a tu madre?

-Bien, tranquila, tenía una enfermedad larga y necesitaba la paz, somos una familia muy unida, mis padres ya están juntos.

-¿Y tú como estás con la rodilla?

-Los titulares que leí son estúpidos, es una caída de nada, hay que ser ridículo, me caí cogiendo un higo.

-¿Qué piensas cuando lees estos titulares?

-Muy mal, el que escribe no es que titula. Ahora estamos en el periodismo de la prisa y del impacto, pero luego me rio.

-¿Cómo llega esta nueva temporada?

-Con muchas ganas e ilusión. Scott siempre está cerca de mí, es una maravilla tenerlo cerca de mí, el otro día hicimos un reportaje de fotos y se quedó pasmado. Cuando yo no podía ni hablar él se me quedaba mirando y sin moverse porque sabía que no podía hacer nada.