Estos son los motivos por los que Isabel Pantoja no acudió al estreno de Isa Pi como cantante

Nadie, no se acercó nadie, ni su madre. Isa Pi quiso presentarse en sociedad como cantante en la noche de ayer y nadie quiso acompañarla. Ni su hermano, ni su madre, ni sus primas, ni nadie, solo un puñado de amigos se acerco a ver la presentación de su primera canción. Según Belén Esteban, Isabel Pantoja no sabe nada de su hija desde el 2 de agosto, el día en que la tonadillera celebró su cumpleaños. Ni llamadas telefónicas y solo un whatsapp, precisamente en el que Isa Pi invitaba a su madre al concierto. Según la Esteban la cantante pensó en ir a ver el estreno de su hija como cantante hasta el último minuto, pero finalmente declinó la oferta.

"Isabel Pantoja está harta de que le escriba, le pregunte y nunca le responda, pero el día que se presenta en una discoteca con muchos periodistas y cámaras entonces sí, le mande una invitación y encima por Whatsapp", dijo la Princesa del pueblo. "Lo más fuerte no es eso, lo más fuerte y vas a flipar, hay unas imágenes en las que Asraf coge a su hija y se la lleva detrás de una caseta en la feria. La Pantoja llama a su hija y no le cogió el teléfono€", sentenció la Esteban.

Según el programa Sálvame la presentación de Isa Pi fue muy fría, la pequeña del clan Pantoja buscaba a su madre por los palcos de la discoteca, pero nunca la encontró. Según el discurso de los que allí estuvieron todo estaba preparado y la intención de la hija de la tonadillera era todo por una posible nueva exclusiva en la que intentará vender que su madre no la quiere como al resto. Según Kiko Hernández "una hija no puede pensar en que si necesita publicidad para mi videoclip llamo a mi madre, solo cuando yo quiero. La hija será lo peor, se llevará mal con el hermano, la abuela, con su ex novio y la madre, pero una madre tiene que estar allí, Isabel Pantoja tendría que haber ido y a las cinco de la tarde ya, para controlarlo todo. Luego ya habría tiempo para arreglarlo todo".

"Es que no han estado ni los amigos como Raquel Bollo tampoco fueron, algo pasa y la pregunta es clara, por qué no fue nadie, ni Luis Rollán, ¿es cosa de la Pantoja?", preguntó Kiko Hernández. Raquel Bollo aseguró que, si bien estaba invitada, no pudo acudir por tener asuntos personales, "como tampoco fui a la salida de Anabel Pantoja de Gran Hermano Vip 7".