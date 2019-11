Demandan a un excolaborador de Sálvame: "Esto afecta a varias personas"

Toño Sanchís, el que durante años fuera una de las figuras más importantes de Sálvame por su contacto con Belén Esteban (era el representante de la figura más importante del formato de las tardes de Telecinco) ha regresado a los juzgados de Majadahonda. El exrepresentante de la llamada princesa del pueblo se ha tenido que ver las caras con Tamara García, ex de Kiko Rivera, que le ha demandado por un caso muy similar al que le llevó al banquillo de lo acusados con la Esteban.

En estas diligencias preliminares hemos podido conocer que la ex del Dj le pide al representante unos 15.000 euros, una cantidad alta que podría sumarse a la larga listas de deudas que han contraído Toño durante todos estos años. Mientras los abogados de Toño mantenían un riguroso silencio a la salida de los juzgados, Tamara explicaba cómo se encuentra la situación: "Esta persona sigue en su línea y nada. Debe ser que se ha aprendido bien la canción esta de 'Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir' y ahí sigue, pero vamos yo estoy tranquila y para adelante con él y para adelante con los casos que se piensan que no van a entrar. Porque lo mío no es un caso de una sola persona, en lo mío hay otras personas más".

Además, la ex de Kiko Rivera le lanzó un dardo envenenado al mánager: "La verdad es que estoy muy tranquila porque a nadie le es agradable ir a estos sitios... Pero ahora después de lo que he visto, estoy súper tranquila y con la conciencia tranquila. Yo puedo dormir por las noches".



Olga Moreno en el Deluxe

Olga Moreno ha decidido romper una lanza en favor de su marido, Antonio David Flores. La mujer del concursante de Gran Hermano VIP se sentará esta noche en el plató de Sábado Deluxe para dar su versión de la batalla judicial que mantiene su marido con su ex, Rocío Carrasco.

Tras años en silencio, Olga protagonizaba la portada de una conocida revista del corazón junto a Antonio David. En esta, la malagueña aseguraba que si la hija de Rocío Jurado quería hacer daño, lo había conseguido. Una problemática que viene de la demanda por malos tratos que le interpuso Rociíto a su exmarido.

Pasada la batalla judicial, Olga ha decidido hablar en el Deluxe para mostrar su apoyo a su marido y defenderlo de los que aseguran que solo vive de hablar mal de su exmujer: "En mi casa nunca se ha hablado mal de ella, todo lo contrario. Hemos tapado mucho y yo he tapado muchísimo. Lo que tiene que hacer es luchar por el cariño de sus hijos".

Además, en la entrevista previa que se ha emitido en Sálvame, Olga afirma que le pidieron a Rocío Carrasco que parase este enfrentamiento: "Hemos dicho mil veces 'para ya', por privado, por abogado... ya está bien".