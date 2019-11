Can Yaman desata la locura en Madrid y se disculpa ante sus fans: "La policía lo pasó muy mal, siento la interrupción"

Una auténtica revolución. Eso es lo que ha supuesto el paso de Can Yaman por Madrid. Por si hay alguien que aun no lo sabe, el hombre por el que gritaban ciento de mujeres en el aeropuerto de Madrid es el actor turco que protagoniza la telenovela Erkenci Kus: pájaro soñador, que en nuestro país puede verse a través de Divinity y ha supuesto un absoluto fenómeno fan.



Entre gritos, selfies y pancartas, Can Yaman llegaba a la capital española escoltado por la policía y el aeropuerto completamente abarrotado por todas las fans que le daban la bienvenida. Una avalancha de seguidoras que le han perseguido a casa paso, desatando la locura en Madrid con cada uno de sus pasos y viviendo momentos realmente impresionantes, como los que el actor ha compartido en sus redes sociales a la salida del hotel.



"Muchas gracias Madrid, eso es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los abrazaría a todos, lo siento por su interrupción", escribió en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se podía ver la multitud de fans enloquecidas que lo aguardaban. El actor ya tenía ganas de estar en España y disfrutar de sus seguidoras.







Por fin hemos salido de dudas y en una rueda de prensa el turco ha atendido a los medios debido a la gran expectación y explicando su participación en el programa de Telecinco, Volverte a ver. El actor dará una sorpresa a una fiel fan en el programa de Carlos Sobera, pero antes ha atendido a los medios españoles para promocionar la serie que protagoniza y su vinculación con Mediaset. Un encuentro que sin duda ha estado marcado por la impresionante belleza de Can Yaman, que ha supuesto que la convocatoria fuese mayor de lo normal y que los flashes fueran una constante.mientras esperamos por ver la sorpresa que muchísimos desean recibir. (En esta noticia te mostramos el vídeo de Can Yaman que han visto más de medio millón de personas)